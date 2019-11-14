美日驚見比超級月亮還閃「巨大火球」　綠光照亮整個天際

▲流星墜落發出的巨大亮光。（圖／翻攝自Twitter／dfuji1）

實習記者周依儒／綜合報導

美國東部伊利諾州和其他8個州的民眾，於當地時間11日晚間9點左右，目睹一顆巨大「火球」從天空中落下，在掉落的瞬間照亮了整個夜空。而12日晚間時，日本中部的長野和西南部的沖繩也都有民眾觀測到類似現象，並拍照傳到社群網站，引發不少網友討論。

綜合外媒報導，美國的墜落的那顆「火球」其實是一顆巨大流星，來自恩克彗星（Encke）的殘骸，從地球上觀測看起來像從金牛座出發，因此又稱為「金牛座流星雨」。

▲影片取自youtube。

金牛座流星雨通常在10底到11月初會出現，因此也被稱為「萬聖節煙火」。美國流星協會表示，他們在11日晚上收到來自8個州約120幾個目擊證明，大多數來自密蘇里州、明尼蘇達州、內華達州等等。而協會也推測這顆金牛座流星應該掉落在北卡羅來納州（North Carolina）的某處。

日本各地網友則表示，在10月底開始就紛紛觀測到同樣的現象，而他們也將畫面發佈到Twitter。從影片中可以看到，在流星劃過天際的同時，會突然發出巨大的綠色亮光點亮整個天際，比「超級月亮」還亮。不過日本這次的「火球」天文現象，雖然在網路上引起討論，但目前尚未有任何專家學者出來做進一步的說明。