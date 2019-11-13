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華碩第3季EPS7.6元創8季新高　新成立「智慧物聯網事業群」

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▲華碩董事長施崇棠今率領團隊於日本盛大發表最新ZenBook系列筆電與ZenFone 6智慧型手機。（圖／華碩提供）

▲華碩董事長施崇棠。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（13）日公布財報，第3季合併營收為939億元，年增5%；歸屬母公司業主稅後淨利為56.3億元，年增69%；品牌合併營收為885億元，品牌營業利益為43.6億元，季增332%，年增95%；稅後淨利56.33億元，季增235%，年增69%；每股盈餘7.6元，創8季新高。

華碩2019年第3季品牌營收885億元，季增24%，年減6%；營業毛利135.12億元，季增37%，年增23%；毛利率15.3%，季增1.5個百分點，年增3.6個百分點；營業利益率4.9%，季增3.5個百分點，年增2.5個百分點。
 
華碩表示，今年第3季的營運及財務表現，反映出華碩團隊的努力成果，經由逐步改善華碩的產品、品質及用戶體驗，並導入發揮眾智、創意擇優的管理決策模式，華碩的兩大事業群-系統事業群與開放平台事業群，第3季同步達成營收及獲利的年度正成長；手機事業的轉型效益也逐步顯現，並在電競用戶及專家用戶社群，取得廣泛的用戶認同。
 
華碩表示，為創造更大價值及擴展營運範疇，華碩決議由謝明傑及許祐嘉，接任開放平台事業群共同總經理，帶領團隊持續發揮眾智、強化營運及成長。

請繼續往下閱讀...

同時，華碩成立智慧物聯網事業群，由張權德及許祐嘉擔任事業群共同總經理，作為華碩發展智慧物聯網事業的核心組織，將連結與集合華碩內外部的資源、團隊、轉投資公司及產業夥伴，積極發展智慧物聯網事業。

華碩強調，智慧物聯網事業群未來將在各應用領域的新智能解決方案，完成品質檢測的智慧製造解決方案，並啟動與兩家大型醫院集團在智慧醫療領域的合作，同時展開台灣大都會區的智慧城市專案。

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