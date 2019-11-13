進浴室突生產！孩子掉出來才知「自己已懷孕」　激瘦模特兒傻了

▲艾琳一個月前的照片根本看不出來有懷孕。（圖／翻攝自Instagram／erinlangmaid）

記者黃心瑀／綜合報導

23歲的澳洲模特兒艾琳（Erin Langmaid）日前在浴室突然分娩，但最令她震驚的是不是這個，而是一直以來她都有在做避孕的措施，也沒有出現任何的懷孕跡象，更不用說是認知到自已已經懷孕的這件事；她花了10分鐘在浴室將小孩生出，隨後兩人一同被送往醫院，在經過一個禮拜的治療後，母女皆健康出院。

根據《太陽報》報導，來自澳洲墨爾本的艾琳是一名模特兒，平時她都有在做避孕的措施，而且從她近期發布的照片中，根本看不出來懷孕的樣子；但就在5號時，她在家中浴室突然生出了一名女嬰，震驚的她這才發現，原來自己已經懷孕了！

23歲的艾琳表示，她沒有意識到自己懷孕，也沒有出現任何像是孕吐一樣的懷孕跡象，整個生產過程僅僅只有10分鐘，卻成為她一聲中最大的震撼；她的男友丹（Dan Carty）在聽到女友的尖叫後，衝進浴室卻發現裡頭竟然多出一名嬰兒！

這名嬰兒被命名為易斯拉（Isla），丹事後表示，雖然當下很震驚，但易斯拉停止呼吸病全身開始變紫時，他立即撥打緊急服務電話，並在操作員的幫助下，成功挽救了女兒的生命。

報導中指出，艾琳在生產後跟著易斯拉被送到醫院，兩人都在一周後順利出院，跟爸爸丹團圓。丹也發文表示，他們的女兒在5號晚上來到世界上，並在媽媽的肚子裡住了9個月，卻沒有告訴任何人；艾琳表現出的勇氣是我無法到達的，她是一位了不起的媽媽！