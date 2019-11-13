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韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

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▲經濟部長沈榮津12日參加台灣首座商業規模離岸風場海洋風電啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長沈榮津12日參加台灣首座商業規模離岸風場海洋風電啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜今（13）日召開記者會，會中批評綠電政策太過躁進，經濟部長沈榮津回應表示，核電不是不用而是沒辦法用，綠電政策有其延續性，目前太陽能發電已成長3倍、國內首座離岸風場也併聯，進度都符合規定，並沒有躁進。

針對重啟核四議題，韓國瑜指出，在「安全無虞，人民同意」的情況下，核四要重啟，這個立場非常堅定。台灣並非全世界唯一用核能發電的國家，目前全球有500座核能發電廠，台灣周遭也都是核電廠，核廢料處理已有技術突破，政府一定會專業慎重面對核廢問題，讓台灣人民安心。

請繼續往下閱讀...

經濟部長沈榮津今晚出席第18屆新創事業獎、第26屆創新研究獎及第22屆小巨人獎聯合頒獎典禮，在會中受訪時表示，廢料的確是可以再利用，但到最後還是會有廢料產生，仍要面對問題。

對於綠電政策的批評，沈榮津表示，台積電等做出使用綠電承諾的廠商已等不及，任何事都不是收割，而是政策的延續執行，離岸風場計畫在馬政府時期執行其實並不順利，是現在的行政團隊展現執行力，外商才願意來台投資。

至於綠電對電價影響，沈榮津說，歐洲過去在離岸風電發展上，花了13到18年才做到以競價方式取得較低廉的電價，但台灣7年就能以競價價格買到離岸風電，是世界的典範，「並沒有太貴」。

經濟部政務次長曾文生也指出，韓國瑜或是其競選的國政顧問團所提的能源議題都是「老調重彈」，說穿了就是「講到核能就無所不能、談到綠能就萬萬不能」，綠電已是生產要素，台灣廠商為了維持國際供應鏈角色都急需綠電，產業界無法再等韓市長保守的綠電政策。

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