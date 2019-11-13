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還是中國大陸強　螞蟻金服繼續蟬聯百大金融科技公司之首

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▲▼螞蟻金服推出的花唄在大陸被普及使用。（圖／翻攝自財經網微博）

▲螞蟻金服。（圖／翻攝自財經網微博）

記者吳靜君／台北報導

KPMG創新金融科技團隊與H2金融科技投資公司今（13）日公布第六屆《FinTech100金融科技創新者報告》（2019 FinTech100），報告顯示，中國大陸仍然呈現領先的地位，螞蟻金服繼續蟬聯百大金融科技榜首，過去五年來都是冠軍的寶座。

KPMG所公布的報告顯示，全球金融科技市場規模繼續增長，各領域與區域發展更加多元，而其所公布的金融科技（FinTech）100主要來自29個國家，包含全球50間首屈一指的金融科技公司以及為具顛覆創新技術及實務發展的金融科技新進入者。

請繼續往下閱讀...

報告顯示，2019年市場對金融科技的投資仍然維持正向，繼續推動此領域的成長，今年名列100的科技公司當中，在過去一年當中募資金額已經達到180億美元以上，且總募資金額超過億美元以上的企業有32間。此外，前十大公司平均的募資金額再12.5億美元，參與投資者有紅衫資本、軟銀、Alphabet（Google母公司）、西班牙外換銀行（BBVA）、騰訊等

進一步來看金融科技前100強的公司，中國大陸在金融科技中有一定的領先地位，今年依然有三間中國大陸公司名列前10名，包含螞蟻金服、京東以及度小滿，其中螞蟻金服過去5年一直處於百大金融科技之首的地位；另外印度也不容小覷，有2間進入前10名。此次新加坡的Grab與印尼的GoJek等東南亞知名金融科技皆入選前10名，可見東南亞迅速崛起的實力。

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