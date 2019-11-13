陽明海運續租基隆港貨櫃儲轉場　新增印星泰航線營運穩健

▲陽明海運財務長兼副總經理李詩周表示，陽明將向臺灣港務公司續租基隆港西19、20、21號碼頭後線貨櫃儲轉場。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

陽明海運今（13）日發佈重大訊息，將向臺灣港務公司續租基隆港西19、20、21號碼頭後線貨櫃儲轉場，租金費用可望較以往為低；另外，看好東協市場經貿的穩定成長，陽明自12日起新增印尼-星馬-泰國航線，對第四季營運持「保守穩健」看法。

陽明海運財務長兼副總經理李詩周指出，陽明續租基隆港西貨櫃場70,536.7平方公尺,每年租金含管理費新台幣6100至6400萬元，十年總租金含管理費為6.1億至6.4億元，租金及管理費用將比舊約為低，對公司財務有所助益。

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另外，看好印尼、新加坡、馬來西亞及泰國間經貿的穩定成長，陽明海運自11月12日起新增印尼-星馬-泰國航線，持續推動東南亞區間航線布建。此航線旨在擴大陽明海運在印尼與泰國市場經營，並可透過新加坡(Singapore)與巴生港(Port Kelang)作為轉運樞紐，串聯陽明全球航運網絡。

展望後市，限硫令方面將於明年1月上路，市場因應策略日益明朗，陽明旗下船隊約有三成改裝脫硫器，惟中小型船舶加裝脫硫器成本高、回本年限長，加上目前低硫油供給量日益提升，航運業界多以低硫油做為主要因應措施。

依據財報， 陽明10月份單月營收116.87億元，月減3.8％、年減2.81％，累計今年前十月營收為1,249.47億元，年增8.3％。