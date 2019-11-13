中華電員工超幸福　109年調薪3%

▲中華電信宣布，109年員工將可調薪，平均調幅3%。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣電信業一直有幸福產業之稱，而龍頭大哥中華電今（13）日宣布，董事會通過員工加薪提案，自109年1月1日起員工將可獲得加薪，平均調幅3%。

事實上，早在今年6月的股東會時，就有員工股東發言提問，公司獲利是否有加薪計畫？而當時董事長謝繼茂就回應，會努力替員工爭取加薪。因此中華電便於今日召開董事會討論加薪提案，且這項提案還獲得全體出席董事支持通過。

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中華電信面臨產業環境變化，已啟動「以客戶為中心的價值創造」轉型計畫，加速扮演智慧生活的領導者，數位經濟的賦能者，帶動台灣電信產業發展為使命，共同迎接明年即將展開5G元年的挑戰。同時，中華電信為響應政府拼經濟，提高人民所得，改善國內薪酬待遇，公司有盈餘要回饋員工加薪，以激勵員工士氣，帶動企業發揮社會責任為目標。

中華電信表示，本次加薪設計，在總預算額度內運用在攬才及留才二方面，針對特殊性、稀少性專長的高科技人才延攬加入並規劃有彈性的核薪機制，著重照顧年輕、基層及優秀員工，採定額加薪外再按績效表現加成調薪，其中部份員工的調幅將可超過5%。

另一方面，《ETtoday新聞雲》記者也詢問了台灣大哥大明年是否也有加薪計畫；對此，台灣大回應，該公司的薪資水準具有競爭力，近幾年都進行員工調薪，生效日為7月1日，將依照員工表現進行差異化薪資調整、績效佳者最高調薪比例皆優於同業。

台灣大強調，未來該公司要邁向新時代電信科技公司，除擴大資料科學、軟體設計及行銷企劃等 3 大領域人才布局，招募重點擺在 AI、大數據及物聯網等新創人才。

同時，台灣大在邁向科技公司的轉型之際，如何吸引年輕人才將是重要關鍵，我們擴大徵才的觸角，國外攬才、積極評估併購或投資新創公司、與AppWorks School合作培訓或招募人才，並持續透過高階主管至學校進行產學合作授課與企業實習等管道，不斷地與年輕人才接觸外，也推出系列招募影片，讓外界認識蛻變中的台灣大，希望吸引人才加入，一同創造公司成長，並實踐個人價值。

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