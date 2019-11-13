鴻海啟動轉型升級「富士康3.0」　董座劉揚偉：目標未來3~5年毛利率達10%

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／土城報導

鴻海（2317）今（13）日在土城總部召開法人說明會，會中公布第3季財報繳出三率三升的亮眼成績，董事長劉揚偉宣布啟動「富士康3.0」轉型升級計畫，將以電動車 、數位醫療、機器人三大產業，人工智慧、半導體、第五/六代行動通訊技術三大核心技術為主，目標未來3~5年毛利率達10%。

劉揚偉表示，鴻海在全世界有70個據點，包括美洲、歐洲、中國大陸、印度、東南亞、日本及台灣，並宣布未來3～5年將啟動「富士康3.0」轉型升級計畫，包括富士康1.0的現況優化、富士康2.0的數位轉型、富士康3.0的轉型升級。

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▲左起為鴻海副董事長李傑、董事長劉揚偉、財務長黃德才、投資人關係協理楊俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉表示，富士康1.0主要是現況優化，包括分工、分享、興利、除弊，其中分工的部分，由於富士康企業體系有300家子公司，如何將中央與子公司的分工劃分的更好，讓中央與子公司之間的溝通更有效率，將在資訊與成果的分享做積極調整，像是資訊分享的部分，要蓋一條中央IT高速公路，讓各廠連接更有效，並在成果分享的部分，從勞力轉變為腦力，至於在興利方面，強化採購流程、降低成本，最後除弊則是導入系統化，降低人性影響發生的弊端。

劉揚偉表示，富士康2.0則是數位轉型，包含客戶體驗、智能決策、運營效益，目前已經推行2個月，效果非常好，希望成功之後，目標獲利可以提升1個百分比，從勞力密集轉向技術密集再到資本密集，希望未來3~5年將毛利率提升至10%的目標。

至於富士康3.0，劉揚偉表示，根據統計，電動車 、數位醫療、機器人三大產業到2025年，市場規模達1.2兆元，年複合成長率在20～30％之間，鴻海一定要把握這波成長，目標2025搶得10%市佔率，其中鴻海在第五/六代行動通訊技術具有優勢，因為早已布局衛星通訊。