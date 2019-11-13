多了2kg！貓貓進不了機艙　俄男找「縮小版的牠」偷掉包

▲加林偷天換日，把過重的貓貓帶上飛機。（圖／翻攝自Facebook／Mikhail Galin）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯男子加林（Mikhail Galin）日前搭乘俄羅斯航空（Aeroflot）時，因為寵物貓維克多（Victor）體重超過可以進入機艙的限制，被要求利用貨艙運送；沒想到加林竟然去借了一隻跟維克多相像的貓，在經過秤重後偷掉，將貓咪帶上飛機，還開心地拍照炫耀。

綜合外媒報導，加林先前想要帶著貓咪維克多一起上飛機，但27磅（約12.2公斤）重的維克多，體重超出航空公司限制的22磅（約10公斤），所以被拒絕登機，並被安排要待在貨艙裡一同飛行。

不過加林卻不放棄，更決定進行一次大膽偷天換日的行為，他先是放棄了該天搭乘的機票，並在朋友和社交媒體的幫助之下，在網路上找到了一名住在機場附近的主人，這人養了一隻跟維克多長的相像，體重卻較輕的一隻名為菲比（Phoebe）的貓。

兩天後，加林帶著菲比到了機場櫃檯辦理登機，在秤重結束之後，他將貓還給主人，再度帶著維克多通關檢驗，成功的進入商務艙一同飛行。事後，加林在網路上放出維克多在機艙內的照片，並且炫耀自己計畫成功，引起了網友的關注。報導中指出，俄羅斯航空在得知此事後，已經取消加林的飛行里程數，並且對該事開始進行調查。