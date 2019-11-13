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活絡債券市場！伊斯蘭固定收益證券　比照國際債課稅

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伊斯蘭,伊斯蘭婦女,婦女,美女,婦人,美婦。（圖／達志影像／示意圖）

▲伊斯蘭。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為了活絡國內的債券市場，金管會6月開放定期分配收益，收益率可為固定或者浮動即到期償還本金給伊斯蘭固定收益證券(Sukuk)，而伊斯蘭固定受益商品來台發行的話，財政部也對其課稅方式作出解釋，將比照國際板債課稅。

為了符合伊斯蘭禁止收取利息的教義，商品設計架構已分配利息取代支付利息，經過金管會及櫃買中心認定，經濟實質與普通債券相同，該等證券屬國際債券範疇，其收益分配之給付結算與計算方式，準用債券利息的相關規範。

請繼續往下閱讀...

所以財政部核釋，伊斯蘭固定收益證券在證券交易的部分，按照證券交易條例條的1第1項規定，為了活絡債券市場以及協助企業籌資，到115年12月31日止，暫停課徵公司債及金融債的證交稅，基於國際間金融機構與國際債券市場都將Sukuk視為一般債權，所以在115年12月31日前停止徵證交稅。

在於收益份配相當於「固定收益」持有人、投資人的稅又如何課稅？

一，如果是國內的個人取得該固定收益，免納綜合所得稅；但是應該依所得基本稅額條例，納入基本所得稅額，課徵基本稅額。

二，如果總機構在中華民國境內的企業，取得該固定收益，就應該依所得稅法第3條第2項規定，課徵營所稅。

三，如果不是居住在國內的個人或者是企業，取得固定收益，不需要課徵基本稅額以及營所稅。

投資人如果賣掉Sukuk產生的證券交易所得，依所得稅法規定，是屬於所得稅法認定是中華民國來源所得，並依所得稅法第4條之1及財政部83年1月12日台財稅第821506281號函規定停止課徵所得稅。

投資人如果是境內的企業，或者在國外企業在台灣有固定營業場所或營業代理人者，買賣Sukuk所產生的交易所得，應計入基本稅額計入基本所得額課徵基本稅額。不過根據透露，因為金管會6月才准許發行伊斯蘭固定證券，所以至目前為止，尚未有伊斯蘭的固定收益證券在台產生交易。

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