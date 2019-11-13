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宏達電第3季EPS虧損2.86元　毛利率22.9%連續7季成長

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▲宏達電8月營收13.9億元，再創15年新低。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏達電。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（13）日公布財報，第3季營收24.5億元，營業淨損24.2億元，營業利益率為-98.6%；毛利率22.9%，較上季20.3%增加2.6個百分點，連續7個季度成長；稅後淨損23.6億元，每股稅後虧損為2.86元。

宏達電積極轉型，並以提供VR硬體、軟體及服務為主，帶動毛利的提升，其中VIVE COSMOS頭戴式顯示器在第3季上市，提供消費者更便利且絕佳的VR體驗，可換式面板模組設計可隨著使用者需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能，扮演貢獻營收要角。

請繼續往下閱讀...

同時在VR內容發展方面，HTC VIVE Originals創紀錄以五部原創VR作品入圍威尼斯影展VR主競賽單元，成功將台灣VR的實力推向國際舞台，並在VIVEPORT Infinity無限制訂閱服務持續擴大訂閱戶規模，支援Valve Index和Samsung Odyssey頭顯設備，為開發者作品帶到更多的消費者手中。
 
至於5G布局，HTC 5G Hub提供流暢的4K影片串流、低延遲遊戲體驗和多達20個用戶的5G行動熱點等功能，帶動5G生態系統的發展，目前合作夥伴美國電信商Sprint也在北美城市陸續擴展其5G網路，持續領先研發並應用尖端科技的決心。

最重要的是，宏達電今年9月17日宣布任命Yves Maitre擔任HTC執行長一職，之前曾在全球最大的電信業者之一Orange電信擔任執行副總裁一職，未來將以豐富的歷練將帶領HTC持續擴展產品組合及實現VIVE Reality的遠景為目標。 

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