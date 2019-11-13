影／紅色供應鏈崛起　天王分析師爆台股隱憂

記者陳心怡／台北報導

台股今年表現亮眼，在《雲端最有錢》節目中，「天王級首席分析師」楊應超卻不是很看好台股，他表示，尤其是電子股的基本面辛苦，而且在賈伯斯離開後，沒什麼很創新產品推出，如果沒有新產品出現，電子股是很難成長的。

楊應超在五年前曾寫過「中國你好，台灣再見」的研究報告，內容點出了台灣科技產業即將被中國大陸取代的危機。對於今年台股創下29年來新高，楊應超認為，這是熱錢影響的關係，假如川普沒有降稅、降息，股市絕對不會這麼好。

楊應超表示，中國大陸的「紅色供應鏈」其實是很恐怖的，現在除了台積電之外，許多台灣能做的，大陸也都能做，因此對於台灣電子股發展更加悲觀。

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台灣受惠於中美貿易戰，許多台商回流的消息，難道不是對台灣經濟幫助很大嗎？楊應超卻回應，有轉單效應沒錯，但量其實很小，沒什麼用，去查EPS（每股盈餘）的話，能幫助的也沒多少。

楊應超認為以後的科技產品，會有兩種版本，一個是大陸版，另個則是非大陸版。非大陸版的訂單，台灣絕對沒問題，但是大陸版的就要擔心了，因為大陸在五年前，就已經是全世界最大的PC市場、手機市場和電視市場，所以台灣之後該如何切入搶攻大陸版的市場，絕對是一大艱難挑戰。

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