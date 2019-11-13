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華航孟買貨運週六首航　拓展印歐市場版圖搶攻新南向商機

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▲華航貨運版圖再戰一城，孟買貨運新航點將於‪11月16日首航。（圖／華航提供）

▲華航貨運版圖再戰一城，孟買貨運新航點將於‪11月16日首航。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

華航貨運版圖再下一城！中華航空今（13）日宣佈，自‪11月16日起再闢孟買為第二個純貨運據點，以台灣為轉運樞紐，強化亞洲至印度及歐洲貨運航網版圖，挹注業績表現可期。

華航表示，孟買新航點採B747-400F全貨機每週三、六執飛，從台北飛往孟買至阿姆斯特丹，回程自阿姆斯特丹起飛，經孟買再回台北。

請繼續往下閱讀...

孟買國際機場(Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, BOM)享有印度「西部門戶」之盛名，擁有印度最大海港與主要空港，為交通重要樞紐，亦是各地貨物的集散地；因此，華航在原有的台北-德里-盧森堡貨運航線外，另佈點台北-孟買-阿姆斯特丹的第二條營運印度的貨運航線，延攬亞洲各地經台灣到印度及歐洲地區的貨源。

華航積極掌握貨運脈動與貨源商機，在國際航空貨運表現站穩領先地位，依據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，2018 年國際航空貨運重量，華航承運約151.2 萬噸貨量，較2017 年成長3.4 ％，排名全球第六。

華航目前擁有18架波音747-400F全貨機，營運貨運航點共93個，包含歐洲盧森堡、杜拜、及美國安格拉治、芝加哥、達拉斯、邁阿密、西雅圖、休士頓、亞特蘭大及哥倫布市等10個純貨機航點，每週貨機航班數達96班，貨運航線綿密分佈全球；另外，藉由B777與A350客機腹艙搭配貨機機隊運能，優化歐美與亞洲間緊密運輸，加強與聯航及國際性大型貨運代理商合作，提供更優質的航空貨運服務。

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