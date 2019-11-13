廣達Q3雙率攀近兩年來新高　泰國廠備戰因應中美貿易變數

▲廣達董事長林百里。（圖／資料照）

記者周康玉／林口報導

廣達（2382）今（13）日舉行說會，公布第3季業績，營收獲利都較上季成長，尤其受到產品組合影響，營益率和毛利率都來到近十一季及近十季新高；每股盈餘為1.13元，為近三季新高。

第三季營收265.14億元，季增7.9%，年減6%；營業毛利為127.7億元，季增9.1%，年增3.2%；毛利率4.82%，較第2季增加0.05個百分點，是近十季以來新高；營業利益率來到2.09%，較上季1.52%增加0.57個百分點，近十一季新高；稅後淨利為43.38億元，季增9.3%，年減7.9%；每股盈餘為1.13元，為近三季新高。

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累計前三季營收達7322.13億元，較去年同期增加2.9%；營業利益率為1.7%；毛利率為4.7%；每股賺2.97元，優於去年的2.85元。

產品組合方面，筆電第3季出貨季增7%，優於原先預期0～5%；然而累計前三季筆電出貨量共2530萬台，年減9%。廣達副董事長梁次震表示，今年筆電全年出貨量雖然會較去年掉一些，但明年會補回來。

展望第4季，廣達財務長楊俊烈表示，筆電仍有0～5%成長，伺服器則維持雙位數成長。展望明年，楊俊烈透露，廣達在雲端布局完整，除了資料中心，還有企業雲端，因此對明年還是樂觀。

廣達董事長林百里表示，最近產業界是大風大雨，廣達開源節流，在製造、營業、產品都做了很大幅度的調整，因此帶動獲利、效率都有提高，因此第3季有好的結果，是同仁的努力。

近來廣達持續擴大生產基地，包括台灣林口總部對面的華亞園區廠房以及泰國購置舊廠房。在產品分配上，林百里表示，台灣會以高附加價值、高自動化、高科技的產品為主，泰國則以機電產品為主。

廣達表示，在中美貿易波動下，泰國對客戶來說是個備案，目前進度仍要看客戶決定是否要啟用生產，然而，廣達在泰國已經有廣明設廠經驗，一旦客戶決定啟動生產，也能夠駕輕就熟。

廣達更在上周開始興建第三生產大樓，預計明年第4季啟用。林百里表示，新廠房啟用時間點仍保留彈性，要看中美貿易情勢演變而定。