南加州大學3個月內「9學生死亡」！　校內掀絕望恐慌

▲南加州大學（University of Southern California）於3個月內已經有9名學生過世。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國南加州大學（USC）自從8月底以來已有9名學生死亡，在校園內引發恐慌氣氛。校長佛特（Carol Folt）9日曾向學生與家長寄出公開信，澄清9人都是自殺的謠言，並呼籲學生積極尋求校內資源的幫助，沒想到11日又有一名27歲研究生過世。據了解，上述案件當中，3件死因是自殺，其它原因包括用藥過量、交通事故，或者仍在調查當中。

根據《美聯社》報導，第一例死亡案件發生在8月底，一名大一新鮮人開學前2天在學校附近車禍死亡，此後2個多月內又陸續傳出8名學生過世。其中，最新案例是一名27歲研究生陳屍在校外公寓裡，而校方2天前才為此向全體師生、家長發出安撫的公開信。

▲南加大校長發出公開信，澄清謠言，呼籲有需要的學生求助。（圖／翻攝自Facebook／University of Southern California）

綜合《中央社》、《時代雜誌》報導，校長佛特在信中證實，8月底至11月初已有7名大學生、2名研究生過世，其中有3件死因是自殺，其他原因包括用藥過量或是交通意外，「關於近期死亡案件的原因出現許多的臆測，大部分案件都被認為是自殺。這是不正確的。」他提到，全校都非常心痛又震驚，「我們與大家一樣，都在尋找答案跟資訊，希望能夠釐清背後的原因……沒有什麼比你的快樂更加重要」，鼓勵感到焦慮、絕望的學生尋求校內輔導老師、精神科醫師或健康專線的幫助。

校方表示，將盡可能讓案件「透明化」，也會積極推廣校內相關資源，安撫學生。健康中心主任奧曼（Sarah Van Orman）指出，「我們的學生正在尋找答案，是否聽見不實資訊是很重要的一件事情，我們應該分享所知道的事情。」她補充，根據過去數據，校內學生每一學年死亡人數介於4人至15人之間，去年4.7萬學生當中有6人死亡。

學生會會長史東（Trenton Stone）表示，自己與其他部會成員都至少認識一名死者，「這對我們來說絕對是一個非常難熬的學期……有很多事情正在發生，每一個人都在問一樣的問題，『我們能夠做些什麼？』」他也提到，學生會幹部正在計畫社區活動，試圖透過健康專業，把校園團結在一起。

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