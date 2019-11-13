全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

▲全家便利商店董事長葉榮廷今（13）日表示，目前通過Clean Label少添加標示認證的成品達230項食品，近一年來已創造超過50億營收。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

少添加食品是門好生意！全家便利商店去年成為首家導入Clean Label潔淨標示認證的大型連鎖業，董事長葉榮廷今（13）日表示，目前通過Clean Label少添加標示認證的成品達230項食品，創造超過50億營收，顯示真食物、更加自然的健康飲食成為舌尖新趨勢。

根據東方線上「2019台灣消費者飲食行為市調」顯示，在食安風暴後，超過9成消費者重視飲食少添加、無添加，但卻只有不到2成的消費者可以買到所需要的少添加食品，高達8成受訪民眾甚至願意多花一成以上的費用購買少添加、無添加商品，從需求缺口來看，帶動商機可期。

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▲為掌握舌尖上的健康商機，全家自去年導入Clean Label潔淨標示認證，今年擴及鮮食品類，目前已通過Clean Label標示評鑑的產品已超過230項。（圖／全家提供）

為掌握這股舌尖上的健康商機，全家自去年導入Clean Label潔淨標示認證，從自有品牌FamilyMart Collection國產100%符合，到今年擴及鮮食品類，目前已通過Clean Label標示評鑑的產品更已超過230項，食品種類涉及三餐主食、麵包甜點、飲料、零食等共十三類。



葉榮廷指出，全家自去年號召超過百家廠商參與第一屆Clean Label少添加食品產業聯盟，至今總計已有31家供應商夥伴，如南僑油脂、可果美等共襄盛舉，為了加速削減添加物的目標，「全家」自主盤點鮮食主要使用的800種原物料，全數以Clean Label認證的規範水準為依歸，預計至今年底，將會有近600種原物料可全數比照Clean Label標準。

▲全家便利商店董事長葉榮廷（圖中）表示，目前通過Clean Label少添加標示認證的成品達230項食品，近一年來已創造超過50億營收。（圖／全家提供）

依據全家統計，自去年10月累計至今，Clean Label潔淨標示產品已為「全家」創造超過50億元營收；分析Clean Label少添加銷售排行榜，又以麵包類、蜂蜜水系列及奶茶表現最為出色，麵包人氣冠軍為匠土司夾心系列，今年度累積至10月份已賣出800萬個，堆疊高度相當150座101大樓。

另外，今年7月份推出的金色三麥聯名燉飯，也創下每分鐘賣7個的佳績。銷售數據顯示，少了添加物，食品口味不減，一樣可做出顧客喜愛的產品，少添加也可以是門好生意。

財團法人食品工業發展研究所(食品所)所長廖啓成也表示，全球貨架上Clean Label產品已經取代6%-10%的現有產品，預計3年內，替代率將達到30%，成長至少3倍，消費者追求健康且安心的生活需求將持續增加。

依據財報，受惠於本業便利商店整體表現穩健，既存店日均銷售成長2.5%，來客數也同步成長，全家便利商店今年前三季合併營收576.17億，年增8.1%，稅後淨利為14.04億，較去年同期增6.18%，歸屬母公司淨利13.49億，較去年同期成長7.21%，每股盈餘6.04元，較去年同期增加0.4元。