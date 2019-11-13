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瑞典環保少女盯著你看！　6層樓高壁畫像舊金山亮相

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▲瑞典環保少女壁畫像。（圖／路透）

▲瑞典環保少女壁畫像。（圖／美聯社

實習記者周依儒／綜合報導

阿根廷街頭藝術家艾德力斯（Andres Petreselli）創作的瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）的巨大壁畫像，於本月12日晚間在舊金山揭開。長達18公尺，寬9公尺的桑伯格畫像靜立在舊金山市內，彷彿默默在提醒人們警覺氣候變遷的重要性。

筆名為〝Cobre〞的艾德力斯表示，「這幅桑伯格畫像非常特別，因為我通常不會碰觸到政治、宗教的議題，但我認為這幅畫像背後和政治的連結非常濃厚、真實，如果和我的其他作品比較，這是政治意義最濃厚的作品。」

舊金山的非營利組織OneAtmosphere.org贊助了這幅壁畫的彩繪費用，執行董事保羅（Paul Scott）表示，桑伯格長期關注氣候變遷的議題，因此他們想幫忙散播她的信念，讓人們能夠理解，也希望經過這幅畫像的人都能被感動。

▲瑞典環保少女Greta Thunberg。（圖／路透）

▲瑞典環保少女Greta Thunberg。（圖／路透）

艾德力斯曾經在舊金山市場街上畫下已逝的演員羅賓威廉斯（Robin Williams）畫像，現在則已拆除。而桑伯格今年8月乘船抵達紐約後，在9月舉行的聯合國氣候高峰會發表演講，並於周二（12日）在推特發文表示，她將在周三（13日）早上從維吉尼亞州（Virginia）搭乘帆船前往西班牙馬德里參加12月的聯合國氣候會議。

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