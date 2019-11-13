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運屍畫面曝！22歲女裸體「凹成嬰兒狀」塞手提箱　Tinder男掐死後載去埋

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記者黃心瑀／綜合報導

英國22歲女子米蘭（Grace Millane）先前獨自一人到紐西蘭旅行，在當地利用交友軟體Tinder約會，最後卻慘遭殺害棄屍；近日紐國法庭對該起案件進行審判，庭中曝光米蘭死後的恐怖影片，27歲的嫌犯先是將屍體摺疊成胎兒在媽媽腹中的姿勢，塞進一個手提箱並放上酒店行李車推出 ，最後再開車到一處偏遠地帶棄屍，行徑相當可惡。

根據《太陽報》報導，米蘭剛從大學畢業沒多久，獨自一人到紐西蘭旅行，她在22歲生日的前一晚，與嫌犯透過Tinder聯繫上並見面約會，隨後兩人回到嫌犯工作的酒店CityLife過夜，但她卻沒想到再也沒機會活著走出飯店。

報導中指出，嫌犯一開始被抓時滿口謊言，隨後被警方戳破謊言並指控，他在與米蘭進行性行為時，不僅將其勒死，還在屍體旁邊觀看色情影片，顯得十分病態。對此，嫌犯表示，這一切都是一場意外，米蘭在上床期間要求進行SM中的掐脖行為以製造樂趣，但他卻失手將人給殺了。

紐國13日開庭對這起事件進行審判，米蘭的爸爸和媽媽也到場，庭中檢方放出嫌犯運屍的過程，影片中可以看到身材壯碩的嫌犯，推著酒店行李車進出電梯，上頭放著一個黑色的小型手提行李箱，裏頭藏著的正是全身赤裸、被凹成嬰兒狀的米蘭遺體；隨後，手提行李箱經過飯店大廳，被運到嫌犯的紅色車子裡。

據悉，嫌犯除了在飯店被監視錄影器拍攝到之外，還被捕獲在商店裡買手提箱跟鐵橇的身影，被認為他在做好準備之後，才將米蘭的屍體在到偏遠的郊外樹林中掩埋，試圖湮滅證據。不過目前嫌犯仍然否認犯罪，調查審判仍在持續進行當中。

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