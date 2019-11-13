求撤銷林鄭月娥名譽院士頭銜　英3議員致函劍橋大學：她加劇錯誤

▲議員要求撤回香港特首林鄭月娥的名譽院士頭銜。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著香港的局勢越來越不穩定，英國3名上議院議員敦促劍橋大學，撤銷香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）的名譽院士頭銜。他們指責，林鄭月娥採取強硬路線，在6個月的動盪期間，她拒絕下台，加劇錯誤情勢。

《每日電訊報》（The Telegraph）報導，近期成立的「跨黨派國會香港小組」（APPG on Hong Kong）主席貝內特（Baroness Bennett）、副主席奧爾頓（Lord Alton）以及自由民主黨上議院外交事務發言人諾瑟弗（Baroness Northover）12日致函給校方，敦促牛津大學校長、名譽校長與牛津下的沃爾森學院（Wolfson College）院長，緊急撤回林鄭月娥的名譽院士頭銜。

昨（12）日香港多所大學爆發衝突，其中警方更進入香港中文大學施放催淚彈，這是警方首次來到大學校園。上述3名議員指責，林鄭月娥態度強硬，犯下錯誤。

議員在信中指出，林鄭月娥形容示威者為「人民的敵人」，此舉令人不安且麻木不仁，極度冒犯，「林鄭月娥無能又挑釁，多達200萬人持續抗議，肯定是這些做法直接造成的結果。」信中寫道，她要為一連串糟糕的決定負責，包括審判與監禁活動人士，取消親民主派的候選人與政黨資格，「很顯然，責任在林鄭身上，目前香港所發生的事，她不能免除直接責任。我們看到對她負責的機構犯下令人震驚的暴行。」

沃爾森學院37名榮譽研究員中，林鄭月娥是其中一名。取消頭銜的決定必須由學院做出，但校方12日晚間拒絕回應此事。

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