恆星被超大質量黑洞「踹飛」　每小時600萬公里高速遠離銀河系

▲來自銀河系的恆星被黑洞「踹飛」，逐漸遠離銀河系。（圖／取自EHT collaboration）

實習記者謝汶穎／綜合報導

澳洲天文學家團隊在賽丁泉天文台(Siding Spring Observatory)進行觀測時發現，有一顆恆星目前以每小時600萬公里的速度，用比其他恆星快10倍的「超高速」前進，大約經過1億年就會離開銀河系。這顆恆星會呈現超高速的紀錄，是因為在500萬年前，被銀河系中一超大質量黑洞從星系給「踹」出。

《皇家天文學會月報》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)在12日發表文章表示，天文學家正在尋找銀河系附近的小星系，卻意外在賽丁泉天文台使用長達3.9公尺的英澳望遠鏡觀測時，發現被踢到星系「郊區」的這顆恆星。恆星距離地球2萬9000光年，大約500萬年前被黑洞給甩出，用比銀河系多數恆星快10倍的速度正在遠離銀河系。

▲超大質量黑洞「人馬座A*」是目前研究黑洞的主要目標。（圖／取自NASA官網）

澳洲國立大學(ANU)天文學與天體物理學教授諾蘭德(Thomas Nordlander)表示，這顆超高速星(hypervelocity star)原本是在成對的雙星系統裡，但在跟黑洞交互作用時，「黑洞會將其中一顆拉進軌道中，然後用超高速度把另一顆給『踹』出去。」

這個黑洞被稱為「人馬座A*」(Sagittarius A*)，屬於人馬座一部份，也是目前所知離我們最近的超大質量黑洞所在地，比太陽還要大420萬倍。澳洲國立大學(ANU)天文學教授麥基(Dougal Mackey)也說，之前也有發生過恆星被「逐出」的案例，大概每隔幾十萬年會發生一次。

麥基表示，這顆恆星的特別之處除了破紀錄的超高速，還有直接來自銀河系當中，因此提供了很好的機會了解銀河系中恆星的組成和性質。國際天文學家目前在研究黑洞與噴出恆星相關的「希爾斯機制」(Hills mechanism)，這次捕捉的事件也提供進行深入調查的基礎。