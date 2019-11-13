鴻海集團認購亞太電信私募100億　參與5G頻譜競標

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（13）日宣布將投資新台幣100億元，參與亞太電信現金增資私募普通股案，未來鴻海將與亞太電信共同發展5G生態系應用，並藉由亞太電信提供的應用服務以及用戶反饋，開發更符合運營商所需的下一代通信網路設備，落實集團深耕於8K+5G、AI、智慧製造、智慧醫療等各種應用的布局。

鴻海表示，經董事會決議通過，鴻海及其子公司鴻揚創業投資股份有限公司，將以每股新台幣10元，認購亞太電信以私募的方式辦理現金增資發行普通股，共計10億股，合計新台幣100億元。

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其中，鴻海投資70億元，認購70萬張亞太電信股票，持股將提高至15萬4376張，持股比29.14%（依亞太減資後股本計算為32.83%）。總計，鴻海目前已經投資亞太電信118.38億元。

鴻海子公司弘揚創投，投資30億元，認購30萬張亞太電信股票，持股將提高至30萬1451張，持股比例5.69%（依亞太減資後股本計算為7.88%）

鴻海指出，未來將攜手亞太電信於108年12月參與5G頻譜競標，並持續進行行動寬頻之設備建置，規劃於109年1月開始，2年內完成行動寬頻業務投資計畫，以現階段持股比例來算，增資完成後，鴻海及子公司合計持有亞太電信比例，將從19.7%提升到40.74%。

鴻海強調，基於「長期 發展 穩定 科技 國際」之經營理念、投入5G技術研發的重點發展方向，不僅為5G規格制定參與者，更領先台灣業界，率先於2018年6月與亞太電信共同取得NCC許可，並在集團台北內湖大樓、新北土城廠區以及新竹交通大學打造5G實驗場域，透過實驗網的整合及測試，提早布局5G相關應用。

鴻海同時也攜手亞太電信、英特爾、交大等國內外產學研菁英組成的技術聯盟，研發多項5G創新應用，尤其，亞太電信取得政府「空氣品質感測物聯網」計畫中過半數布建數量，並與新竹縣政府於智慧農業發展上，成果豐碩，未來，這些解決方案將陸續導入相關領域，以加速集團的數位轉型發展。