印度殺手大象「賓拉登」被捕　曾發飆踩死5名村民

▲印度大象的棲息地減少，迫使他們遷移到人類活動頻繁的地方，一再鬧出人命。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

一頭被取名為「賓拉登」(Osama bin Laden)的「殺手大象」逃亡近兩周後，日前在印度東北部的阿薩姆邦( Assam state)被抓獲。當地官員說，這頭大象曾經襲擊薩邦的戈阿爾帕拉(Goalpara)地區的的村莊，造成5名村民被踩踏致死，牠的狠勁暴曾讓當地人寢食難安。

「俄羅斯衛星社」報導，印度官員周一(11日)證實，在阿薩姆邦展開大規模搜索後，野生動物部門的專家終於捕獲了這頭以「蓋達組織」(Al-Qaeda)前領導人賓拉登名字命名的兇猛大象。

這次緝捕行動出動了無人機和馴化的大象對「賓拉登」追蹤了數天。發現目標後，專家射出了兩支麻醉飛鏢，終於讓這頭雄性大象安靜下來。

被問到未來會如何處置這頭大象時，當地官員說，會考量到大象和當地居民的情況後再作出決定。目前，大象已被轉移到附近無人居住的森林安置。

據了解，這頭大象在10月29日晚襲擊了戈阿爾帕拉地區一處村莊，不僅損毀了稻田，還造成5名村民被踩踏致死。此一事件也讓當地人終日提心吊膽。一名村民說：「只有在這個殺人犯被逮之後，我們才有辦法安心睡覺。」

俄羅斯媒體指出，今年6月發表的一份資料顯示：過去5年來，印度有近2300人死於大象的暴力行為之下。 該國大象的數量一直在下降，部分原因是棲息地減少，迫使他們遷移到人類活動頻繁的地方，鬧出人命的事件遂不斷增加。原文及照照片請看這+裡