海盜襲擊義大利補給船　只搶到項鍊和手機後逃離

▲Remas能夠支持各種海上作業，包括潛水，水下無人載具和平台支持。（圖／翻攝自Micoperi官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

墨西哥南部的卡門城（Ciudad del Carmen）12日發生一起海盜攻擊補給船的事件，8名武裝海盜乘著2艘小船靠近並登船搶劫。船上載有35人，此事件有2位船員受傷，1位受到槍傷另1位腦震盪，所幸後來海盜成功被擊退，全部人員已經脫離襲擊的危機，沒有造成更多傷亡。

名為雷馬斯（Remas）的補給船隸屬於義大利米科倍力（Micoperi）公司，是墨西哥石油公司（Petróleos Mexicanos）承租的石油平台補給船，總長度75公尺，寬度16公尺，於2011年在土耳其建造。

在海盜潛入船上先打傷了警衛，不讓警衛通報，進入內部時發現其他船員後開始發動攻擊。過程中1名船員的膝蓋受到槍傷，另1名頭部受到重擊，經過10多分鐘的抵抗後，海盜自知人數不敵船員就逃跑了，最後只搶了1條項鍊和1隻手機。受傷的2位船員在下船後馬上被送往附近的醫院，目前沒有生命危險。

▲石油平台用於鑽井提取石油和天然氣，並暫時儲存，直到被運送到陸地上的煉油廠去裂解原油成為產品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雷馬斯的船長表示，當時正在進行水下作業，海盜清楚作業的流程，懷疑是慣犯。船上有錄音設備，將會嘗試用錄音檔找出嫌犯。

石油公司表示，搶劫事件正慢慢影響石油基礎設施。複雜的設備會被搶後轉賣。墨西哥外交危機處理的相關部門得到消息後，馬上與意大利駐墨西哥城大使館著手展開調查。