詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

▲傢俱貿易類股詩肯柚木台北旗艦店今（13）日開幕，董事長林福勤（左四）表示，將持續優化「詩肯柚木」及「詩肯居家」品牌門市，維持每年5至10家的展店目標。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

第四季消費旺季來臨，傢俱貿易類股詩肯柚木台北旗艦店今（13）日開幕，今年整體市場雖受到中美貿易戰影響，詩肯透過調整體質、門市優化、異業結盟及品牌升級四大營運策略，整體前十月營收仍維持正成長，隨著旺季來臨挹注營運，全年獲利可期。

台北市內湖不僅是量販店的一級戰區，亦為品牌傢俱店兵家必爭之地，已在內湖擁有多處銷售據點的全台最大連鎖傢俱詩肯柚木，樂觀看待不景氣擴張的時機，於內湖成立旗艦店，旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「睡眠精品」等三大品牌系列產品全數進駐，希望能帶給消費者一站購足的全方位購物體驗。

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林福勤表示，即使歷經2019年的營運低谷，仍對台灣的傢俱市場充滿信心，今年調整體質、門市優化、異業結盟及品牌升級四大營運策略不變，品牌多元行銷將取代以往傳統媒體廣告的方式，行銷資源將側重網路與實體店面的結合。

展望未來，詩肯將持續透過網路和實體通路雙向並行，並持續優化「詩肯柚木」及「詩肯居家」品牌門市，維持每年5至10家的展店目標，並努力耕耘「睡眠精品」為第3個營運成長引擎；截至今年十月底止，集團總門市數量達130間。

依據財報，詩肯柚木今年前三季合併營收為12.64億元，毛利率仍超過五成，合併稅後盈餘0.53億元；累計前十月合併營收為14.32億元，年增0.66%小幅成長。