14歲魔鬼少年朝爸後腦連開3槍！屠殺前「親吻寵物兔」發狂掃射小學操場

▲奧斯本（Jesse Osborne）於14歲那年射殺父親，掃射湯維爾小學，右圖為他去年出庭的畫面。（圖／當事人臉書、美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州14歲少年奧斯本（Jesse Osborne）對著父親的後腦連開3槍，再偷開卡車，抵達3英里（大約4.8公里）以外的湯維爾小學（Townville Elementary School），對著操場上的孩子掃射，殺害了年僅6歲男孩霍爾（Jacob Hall）。他向聯邦調查局（FBI）探員供稱，出門大開殺戒以前，曾抱起寵物兔子親吻道別。

奧斯本2016年9月看見父親坐在椅子上看書，持槍對準爸爸的後腦開了3槍，犯下弒父大罪後，竟抱起寵物兔子親吻，接著偷開家中卡車抵達湯維爾小學。他用力撞破操場圍欄，對著享受下課時間的孩子掃射，造成2名學生與1名老師受傷，另外，6歲的雅各不幸被擊中致命部位，送醫3天後仍不幸身亡。

▲奧斯本曾在網路上透露犯案意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



根據《今日美國》（USA Today），奧斯本當場被義消布洛克（Jamie Brock）制伏，但卻表示，原本可以殺死更多的人，只是因為手槍卡彈，才會被打斷。FBI探員尤因（Shandal Ewing）於12日出庭指出，嫌犯曾在Instagram寫道，「我想我最多可以殺5、60人，如果幸運的話，也許可以達到150人。」

Metro報導，現年17歲的奧斯本接受鑑定，被認為犯案時精神狀態沒有異常，將以成年人身分受審。他去年12月已承認2項謀殺指控，身上還背負3項謀殺未遂指控。首席檢察官瓦格納（David Wagner）於12日出席聽證會，要求處以無期徒刑。

法官將要評估嫌犯的家庭環境、犯案脈絡、年紀、成熟程度以及是否可能再犯，才能量刑。據了解，即使奧斯本沒有被判處無期徒刑，仍要面臨至少30年的監獄生活，才被獲得假釋，全案目前仍在審判當中。

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