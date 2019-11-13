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住宅及國中小學全年節電12.5億度　台電：等同32萬戶全年用電量

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▲台電今舉辦2019節電成果發表會，會中發布全國縣市住宅節電冠軍大地圖，由總經理鍾炳利頒獎表揚22個縣市節電率最高的鄉鎮地區。（圖／台電提供）

▲台電今舉辦2019節電成果發表會，會中發布全國縣市住宅節電冠軍大地圖，由總經理鍾炳利頒獎表揚22個縣市節電率最高的鄉鎮地區。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（13）日發佈住宅節電成效，會中公布今年全國「住宅及國中小學」總節電量已達12.5億度，不僅較去年同期多3億度，節電量等同32萬戶全年用電量，表現不俗。

台電今（13）日舉辦2019年節電成果發表會，節電主打「我節電 我驕傲」，並於會中公佈今年「全國22縣市節電冠軍地圖」，獎勵各縣市節電模範地區。

請繼續往下閱讀...

台電總經理鍾炳利表示，2019年的22個縣市節電冠軍中，共有14個縣市由同一行政區強勢蟬聯，如台北市再度由松山區拿下冠軍，節電率達20.8%，等於每100個松山人就有超過20個人實際節電，6-9月累積節電達600萬度；新北市也由永和蟬聯，不過高雄去年由左營奪冠，今年度則由楠梓區篡位成功。

▲台電今年成立節能診斷中心，派出節能工程師為企業「用電把脈」。（圖／台電提供）

▲台電今年成立節能診斷中心，派出節能工程師為企業「用電把脈」。（圖／台電提供）

拿下北市節電率冠軍的松山區長薛秋火說，松山持續於鄰里更換節能燈具，並實施屋頂「魚菜共生」及大廈綠化降低建築物溫度，減少空調使用時數、降低用電量；會中領取苗栗節電冠軍的苗栗市府代表羅清英則說，為推廣節電，還舉辦「全栗節電中」活動，補助居民汰換老舊電器，並舉辦節電路跑及星光電影院，吸引民眾晚上關燈走出戶外；新北永和區長胡合鎔也舉例說明，透過辦理「村里節電大車拚」、「夏月節電中 揪團來省電」等節電競賽，激發民眾響應節電。

台電表示，除舉辦全國「住宅及國中小學」節電冠軍地圖競賽，今年更主動出擊，在北中南成立「節能診斷中心」，派出節能工程師為企業「用電把脈」，自7月底成立至今，已為特力屋、嘉義大學等數十家企業及學校免費診斷並量身打造節能方案，擴大節電成效。

其中，台電已協助特力屋4間門市進行節能診斷，營運管理服務處經理林文雄特別到場感謝台電，林文雄說，透過台電專業診斷，門市改採高效率照明燈具、汰換老舊空調冰水主機及水塔等設備，並調整電力契約。依據台電評估，整體改造完成後，預計全年最多可節電超過800萬度、省下逾300萬元電費。

台電指出，自2013年起持續舉辦全民節電活動，至今累積節電近230億度，是全體國民一同努力的成果，而台電節電獎勵登錄活動更已有超過380萬家戶響應，今年至10月底止，已發出超過10億元節電獎勵金。

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