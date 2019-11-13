展現市場定價能力　惠譽信評調升中租迪和等的評等

▲內湖中租迪和大樓。（圖／翻攝GoogleMap）

記者吳靜君／台北報導

惠譽今（13）日調升中租迪和的長期外幣發行人違約評等（IDR）由「BBB-」調至「BBB」；國內長期評等由「A(twn)」調至「A+(twn)」。惠譽信評也同時調整其主要子公司合迪及仲信融資的國內長期評等由「A(twn)」至「A+(twn)」。同時，惠譽確認中租控股的長期發行人違約評等為「BBB-」，評等展望皆為穩定。

惠譽信評表示，中租控股為多元化經營融資租賃業務的集團，主要在大中華及東南亞市場提供中小企業及消費者資產融資服務。該公司於1977年在台灣成立，透過其子公司中租迪和於台灣的租賃及分期融資市場中擁有領先地位。

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中租定位為中小企業的補充融資提供者，提供中小企業於銀行無法獲得充分滿足的融資需求。2019上半年底集團的合併放款中，台灣占50%，中國大陸占34%，另外有15%來自東協市場。

惠譽表示，中租迪和的評等調升主要反映該公司強化的融資及流動性狀況，輔以其在台灣中小企業業務中穩固的市場地位及有韌性的經營模式。

中租迪和在稱職的管理團隊及具優勢的市場地位支持下展現其市場定價能力，其有效的授信流程、風險管理和風險定價有助該公司於各個經濟週期中管理其以中小企業融資為主的業務模式所固有的周期性及脆弱性風險。不過惠譽也提醒，這些評等優勢也因該公司追求較高成長的風險胃納及仰賴短期融資有所抵銷。

中租迪和維持多元化的貸款組合，單一產業不超過其總放款的10%。且持續滲透中小企業領域及汽車貸款業務，其合併資產於2015至2019年上半年間以15%的年複合增長率成長。

惠譽預期在穩定的獲利及可控制的現金股利分配下，該公司可望維持總借款與有形淨值比於5到6倍左右水準。惠譽認為，該公司於2019年上半年底2.2%的合併放款提存率將可適度覆蓋其可能面臨的信用損失。該公司的減損放款比率為3.0%，且持續維持減損回收率於70%的水準。