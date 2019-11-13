太和生技攜手名創優品　目標全球近百國化妝品通路

▲全球化妝品製造商太和生技董事長郭靖凱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太和生技集團（4136）宣布攜手中國大陸名創優品（MINISO）簽訂長期戰略合作，憑藉名創優品全球的市場通路，銷售太和旗下多品牌彩妝系列產品，創造良好的訂單能見度，並完善旗下彩妝產品線布局，提升整體銷售表現，搶攻全球近百國的化妝品市場占有率。

太和-KY表示，名創優品深根中國大陸零售百貨市場6年，去年將3,500多家門店拓展到全球79個國家和地區，營收達人民幣170億元，其中主打快時尚的化妝品產品雖售價不高卻擁有高回購率的業績成長肯定，凸顯名創優品對於化妝品等美類產品質量的高度重視。

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太和-KY表示，這次雙方結盟合作，太和不僅是名創優品開發新款彩妝商品第一時間的重要合作夥伴，也針對包括復聯黑寡婦、迪斯奈品牌等相關彩妝品共同開發設計，並引進日本研發粉底液進入中國大陸，協助名創優品品牌搶攻化妝品市場，預計將在今年底起量產出貨。

太和-KY進一步表示，今年以來雖受到中美貿易戰及消費型態改變的影響，整體零售需求逐漸放緩，除了國際知名美妝客戶包括COTY、L’OREAL、BOOTS、REVLON在中國大陸市場的銷售下滑，還有本土自主化妝品牌面臨品牌重新洗牌，雙雙造成太和今年內外銷客戶代工需求減少，也是導致集團今年上半年營運虧損不如預期的主要原因。

太和-KY強調，由於集團經營獨特之處在於不斷研發和開發新的彩妝與保養品配方，長年提供主要客戶作為未來化妝新品上市的重要後盾，因此太和在今年第3季，落實調整集團內部業務接單的策略、優化生產效能等重要策略，隨著主要客戶的拉貨力道逐步增溫，今年下半年營運可望優於上半年。