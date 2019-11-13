證交所赴印尼招商　吸引逾50名臺商到場交流

▲ 證交所持續開發新南向案源，活絡台灣資本市場。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所昨（12）日與資誠聯合會計師事務所及元大證券合作赴印尼雅加達、萬隆等地招商，並辦理「前進臺灣資本市場說明會」，服務印尼臺商，約有50餘位臺商企業代表到場交流，對前進臺灣資本市場展現高度興趣。

印尼與臺灣去(2018)年雙邊貿易總額高達89億美金，截至2018年底止，我國在印尼累積投資金額更達179億美元，顯見印尼與我國往來密切。印尼擁有豐富的天然資源，2.7億之人口數更居東協之冠，內需市場充滿成長性，自中美貿易增添不確定性以來，其地位更顯重要。因此，證交所本次前往此一東協（ASEAN）重鎮，辦理招商活動，服務當地臺商，並擴大我國資本市場規模。

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證交所陳麗卿副總經理表示，許多臺商老闆都是從中小型規模的家庭企業做起，或許不曾思考過上市這條路，但其實上市只是過程，追求企業永續發展才是目的。選擇好的資本市場，就如同好的靠山，讓企業能完備制度、取得人才、提升形象、充實資本，更能讓後代接班順利。

證交所指出，臺灣資本市場在國際上已是佼佼者，依據WFE今（2019）年9月資料顯示，我國股市市值全球排名17名，流動性更高過香港、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞；第一上市公司在臺掛牌家數已有74家，產業聚落豐富多元，平均IPO籌資規模約有10億，更有高達4成第一上市公司進行SPO再融資，適合中小型企業發展。

據2019年10月統計，KY股本益比16.83倍，累積周轉率達138.72%，表現亮眼；截至目前已有8家新南向公司在證交所掛牌，年底前更會加入柬埔寨公司冠星-KY，證交所會持續開發新南向案源，盼能協助企業成長茁壯，並充實我國資本市場。