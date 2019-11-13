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川普彈劾調查公開聽證將登場　共和黨「護主策略」瘋傳

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普面臨彈劾調查。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

針對美國總統川普「烏克蘭門」所發起的彈劾調查至今鬧得沸沸揚揚，由民主黨所掌握的眾議院當地時間13日也將舉行公開聽證會，屆時多家媒體會展開直播。以下為聽證會可看重點。

3名證人預計本周現身作證，分別為美國駐烏克蘭代理大使泰勒（Bill Taylor）、副助理國務卿肯特（George Kent）與前美駐烏大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）。由於3人此前已出席閉門聽證會，證詞也被洩漏給媒體，所以本周可能不會有太大「驚喜」。

BBC指出，如果事件依照民主黨的計畫進行，上述3名證人將只會重複之前的答案，只是這次要在大眾目光下攤開，「他們看起來與聽起來可信嗎？重敘時是否有懷疑的跡象？會為共和黨人充滿敵意的質問嚇到嗎？」

川普目前陷入風暴中，根據12日在政壇間流傳的一份備忘錄顯示，共和黨在公開聽證會期間替總統辯護的策略會非常直接。他們將表示，川普沒有施壓烏克蘭調查他的政敵；儘管美國一直扣住軍事援助，但這是因為川普對於烏國的貪腐問題有合理的擔憂。

共和黨人也可能削弱匿名吹哨人的可信度，或是堅稱川普要求烏克蘭調查美國前副總統拜登（Joe Biden）與其兒子杭特（Hunter）是合理的；杭特曾擔任烏國一家能員公司的董事會成員。

隨著彈劾調查的聽證會從閉門演變到公開，預計未來也有越來越多證人現身。CNN報導，眾議院情報委員會12日宣布，下周將會公開聽到8名證人的說詞，這些對象先前都出席過閉門聽證會。

下周證人：

11月19日上午－副總統彭斯（Mike Pence）的歐洲和俄羅斯事務特別顧問威廉斯（Jennifer Williams）、國家安全會議（NSC）陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）

11月19日下午－前美國駐烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）、國安會議俄羅斯專家莫里森（Tim Morrison）

11月20日上午－美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）

11月20日下午－國防部副助理部長庫珀（Laura Cooper）、國務院國務次卿赫爾（David Hale）

11月21日上午－前白宮俄羅斯專家希爾（Fiona Hill ）

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