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民宿美照是假的？過來人淚揭訂房網「暗黑內幕」…公廁照也能通過審核

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▲▼民宿美照也可能是騙人的！（示意圖／CFP）

▲民宿美照也可能是騙人的！就有觀光客反映，房子與原先預定的不同。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

近年來有不少觀光客到大陸遊玩時，都會選擇民宿過夜，享受當地風景之美，不料這也導致當地的民宿數量暴增，良莠不齊的狀況也越來越明顯，即便是模糊的房產證、空白的租賃合約，虛構的「房源」都能通過多家民宿平台的審核，更誇張的是，就連用公廁照片充當民宿的廁所也能過關。

▼有網友發現，就連公廁照片都被不肖業者拿去當充當房源照。（圖／翻攝自微博）

▲▼有網友發現，就連公廁照片都被不肖業者拿去當充當房源照。（圖／翻攝自微博）

據《人民網》報導，有一戶來自北京市的家庭今年9月透過訂房網預定民宿，沒想到抵達遼寧省遊玩準備歇息時，卻發現民宿跟原先預想的不同。「房東臨時打電話，要我們改去3公里之外的另外一個社區；此前預訂的6樓也變成了27樓，戶型也不一樣，牆壁上還破了個洞。」

有許多經歷相同狀況的過來人說，「民宿實際位置與網路不符」的投訴相當常見，在訂房時可以留心一下房東的話術，　例如「所謂的離景區很近，沒有標出實際距離，通常就要擔心可能會很遠；另外，靠近2號線、3號線、4號線、5號線就是說明它哪個線都不靠；『與XXX隔江相望』的意思就是要去該地，需要繞過半條江…。」

▼民宿位置與預定的相差甚遠、屋內狀況糟糕，都是不少人投訴的事項。（示意圖／CFP，下同）

▲▼民宿美照也可能是騙人的！（示意圖／CFP）

報導也稱，民宿業者通常也不害怕房客留差評，因為他們能夠聘僱寫手幫忙寫好評，藉此洗掉負面留言；倘若差評太多，業者就會故意將房源撤下，最後重新上架一個相同的房源，讓留言歸零。有網氣得說，「民宿照片最大的欺騙性就是，能把30平方公尺的房子拍成130平方公尺還帶一個小花園，結果大家滿心期待開趴，卻發現只能擠在床上面面相覷。」

民宿的美照透過假照、修圖都能輕鬆通過審核，甚至用公廁照片也能過關。一旦被揭發，這些訂房網就會聲稱擁有「免責聲明」，平台上相關註冊數據、資訊等事項均由註冊用戶自行提供，訂房網並不承擔責任，令不少觀光客心寒。

▲▼民宿美照也可能是騙人的！（示意圖／CFP）

有律師指出，如果因為房源虛假導致消費者利益受損，甚至人身受到傷害，消費者可追究商家（經營者）及平台的民事責任；民宿平台不僅要切實履行審核義務，監管部門也應該追究平台行政責任；如果民宿房源存在治安、消防隱患，公安、消防部門可視情況停業、取締問題房源。

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