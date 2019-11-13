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南韓免稅店線上訂機場取超方便　男喜買PRADA包送女友…拆封氣炸

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▲▼韓女免稅買包變PPADA。（圖／翻攝自Naver Cafe @dieselmania）

▲ 網友不僅懷疑自己買到仿冒品。（圖／翻攝自Naver Cafe @dieselmania，下同）

記者陳宛貞／編譯

許多民眾出國遊玩時都會把握機會，在機場購買免稅品。近來除了現場購買之外，民眾還可以事先上網訂購，再到現場取貨，相當節省時間。南韓一名男性網友日前就趁回國前在新羅免稅店訂了名牌包，打算送給女朋友，沒想到拆封後仔細一看LOGO讓他頓時傻眼。

這名網友9日在網路論壇上以「在新X免稅店買了PRADA卻來了PPADA」為題發文表示，他事先用網路在新羅免稅店預訂一款PRADA灰色手提包，8日在仁川機場出境前取貨。由於包包裝在盒子裡，他當時僅確認產品有附上保證書，並未拆封仔細檢查包包狀況就直接搭機出國，沒想到出國後拆箱卻發生意想不到的事。

網友寫道，「既然是PRADA的話LOGO當然該是PRADA，結果卻是PPADA。我用雙眼確認了好幾次，但怎麼看都不是PRADA而是PPADA。本來是想當成聖誕節和交往1周年的禮物送給女朋友的，這也太失望了吧。本來打算提著去參加朋友的婚禮，差點就丟臉丟大了。」他因此仔細檢查整個包包，還發現金屬扣上有明顯刮痕。

▲▼韓女免稅買包變PPADA。（圖／翻攝自Naver Cafe @dieselmania）

▲ 包包本體上的LOGO正常，吊牌上卻寫著PPADA。

男子憤怒的表示，新羅免稅店是國內最大免稅店之一，PRADA也是知名名牌，沒想到會發生這種嚴重的疏忽，讓他不禁懷疑還有其他仿冒品。男子目前正居留海外，短期內沒有回國計畫，客服中心也沒人接電話，讓他不知該如何向業者反映。

這則貼文周末在網路上瘋傳，業者11日趕緊聯絡這名網友，提供多種彌補方案，其中一種竟是僅寄一個全新的、沒有刮痕的金屬扣給他，讓他感到相當荒唐。他馬上拒絕這項提議，並要求退貨並換成另一項產品。但由於他人在國外，退換貨的過程至少得花上15天。

網友11日說明後續發展時無奈的表示，本來想當成紀念日的禮物，現在已經沒有意義了，「我還是一直覺得不太爽。只是因為想省點錢才在免稅店買，最後反而把心情搞壞。畢竟也不是小錢，大家還是親自到賣場仔細檢查後再買比較好。還有一點遺憾的是，一定要把事情鬧大才會快速處理的態度真的是有點那個呢，本來想透過客服中心安靜解決事情的說。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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