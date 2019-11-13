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負利率債券規模創歷史新高　亞債有兩大利多支撐後市表現

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲ 負利率債券規模更是創下歷史最高紀錄，增加至今年初時的兩倍之多。。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

在全球利率維持低水平的影響下，近期投資範圍內的債券收益率大部份呈現下跌走勢，加深市場避險情緒，負利率債券規模更是創下歷史最高紀錄，在10月份時全球負利率債券規模已超過17兆美元，增加至今年初時的兩倍之多。

在此市況下，滙豐中華投信表示，基本面穩定且信用品質較佳的亞洲債券有望一枝獨秀，價值投資點正開始浮現。今年以來市場走勢波動加劇，許多風險因子的發展促使殖利率維持在低水平，美國和歐元區經濟成長放緩等一系列因素令悲觀情緒高漲。

請繼續往下閱讀...

觀察債券市場表現，滙豐投資信託基金經理人梅立中認為，今年以來有二個主要市場趨勢持續支持亞債發展，首先是投資人對於聯準會的利率預期下調，再者是大陸當局轉移焦點提振經濟成長。這樣的宏觀背景有利於亞債表現，尤其在市場反覆波動之際，想要尋求穩定回報與低風險，亞洲債券更為值得關注

梅立中進一步表示，在亞洲地區，受到本土消費的推動，亞洲市場的改革動能持續釋放。此外，亞洲地區的政經環境穩定有利於刺激投資氣氛，今年以來印尼、泰國和印度先後展開大選，選舉過程平穩順利，對於改善市場情緒有所助益，尤其亞洲地區的成長幅度持續高於成熟市場，讓當地企業具有較佳的償還能力和穩定的盈利來源，進一步鞏固亞洲地區的經濟改革和政策延續。

▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 在通膨預期低迷的情況下，亞洲債市能夠提供較好的利差，具投資潛力。（示意圖／pixabay）

梅立中說，對於全球投資者而言，在通膨預期低迷的情況下，亞洲債市能夠提供較好的利差，吸引力尤其明顯。從市場技術面角度來看，亞洲地區的美元債券橫跨不同地區、產業、年期、信用評等，整體市場因為產業相關性較低，波動度因而降低，具有良好的風險分散效果。

梅立中強調，追求收益的需求仍將是亞債後市的主要趨動力，特別是亞洲地區的基本面相對其他新興市場地區來得好，穩健的宏觀經濟基本面能夠為企業狀況維持穩定提供支持；中期面分析，具建設性的資金流入作為亞債支撐的後盾，也可為多元化投資提供優勢。

滙豐中華投信表示，亞洲債市正在發生的變化具有長遠性的影響，隨著亞洲各國GDP增長以及財富積累增加，充裕的流動性帶動了債券市場的發展，儘管全球經濟成長趨緩可能對亞洲債券基本面有所影響，滙豐中華投信仍看好個別市場的表現，包括印度、印尼和大陸的年內表現，亞洲債市將乘風破浪迎來發展良機。

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