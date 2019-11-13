大聯大溢價逾26%收購　文曄漲停、93萬張排隊買

▲半導體通路商大聯大啟動非合意收購對手股權。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

因半導體通路廠大聯大（3702）宣布要以每股45.8元價格收購對手文曄約三成的股權，按文曄昨日收盤價36.1元，因溢價幅度達26.8％，文曄今（13）日開盤即鎖死在39.7元，截至10點30分，委買張數達93.4萬張。

大聯大從今日起開始，擬斥資81.1億元、收購文曄在外流通股，最高收購數量為177,110,000股、約占文曄股權三成；最低收購數量29,516,800股、約占文曄股權5%，預計收購期間至12月12日止。

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文曄對於競爭對手大聯大的公開收購，事前並不知情，因此這次股權收購為非合意收購。

文曄與大聯大上月皆因為客戶調整策略，雙雙被終止代理權，影響文曄一年約20.05%的進貨總額，也衝擊大聯大約11.28%的進貨總額。



文曄第3季營收為961.91億元，年增13%，優於財測，受惠手機熱銷，通訊類產品大幅度增長，季增58% 年增25%；其餘產品線因出貨旺季，消費性和汽車電子同步增加，分別季增17%和13%然而因產品組合以通訊類產品較多，毛利率維持在較低的水準，年減17%。

儘管大聯大強調，這次公開收購是財務性投資，目前並無意圖影響文曄經營之計畫或想法，但也表示，盼能與文曄開啟良性的對話。

外界認為，大聯大「搶親」的可能性高，大聯大與文曄的股權之戰正秣馬厲兵。