睡到一半充電手機突然爆炸　22歲男被燒成焦黑當場慘死

▲充電手機爆炸,男子慘被炸死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)近來發生不幸意外,一名22歲男子晚上睡在正在充電的手機旁,結果突然發生爆炸,被發現時整個人已被燒得焦黑、當場慘死。警方目前無法確定爆炸發生的詳細時間,已將遺體送去驗屍,希望能找出原因。

事件10日晚間發生在奧里薩邦的帕拉得普市(Paradip),來自納耶加爾區(Nayagarh) 蘭布爾村(Ranpur)的工人普拉丹(Kuna Pradhan),過去2個月來都在帕拉得普市建造寺廟,事發時他因為工作到深夜,便直接睡在工地裡的一處房內,沒想到正在的充電手機突然爆炸。

11日凌晨5時,另外3名也睡在工地現場的工人,因為發現房內傳來濃煙前去查看,目睹遺體已被燒得焦黑的普拉丹,胸口上還放置了一個正在充電的手機,便立即報案。警方表示,他們已將遺體送去屍檢,並且派遣科學鑑識小組在現場調查,等到報告出爐後將會有進一步的行動。

A man died after his phone exploded while charging in Odisha's Paradip area.

