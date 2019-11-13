很會賺！永豐金前3季賺95億元　創近5年同期新高

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

永豐金控2019年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，今年前三季累計稅後純益95.5億元，較去年同期大幅成長20.5%，每股稅後盈餘 0.85元，年化ROE（股東權益報酬率)）8.87%，每股淨值12.94元。永豐金前三季獲利不僅創下2014年以來歷年同期新高，也已經超越去（2018）年全年的獲利。

永豐金控前三季累計淨收益278.5億元，較去年同期成長11.0%，其中利息淨收益118.3億元，手續費淨收益84.7億元，較去年同期成長5.7%。朱士廷表示，子公司銀行及證券財富管理手續費收入皆較去年出現雙位數成長，核心收益持續成長，為金控獲利表現亮眼的主因之一。

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永豐銀行前三季累計稅後盈餘79.3億元，較去年同期成長2.5%，獲利與金控同步創下2014年來歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，前三季核心收益中的手續費淨收益持續維持大幅成長的動能，金額50.9億元，較去年同期成長18.9%，主要受惠於財富管理及放款手續費收入分別成長18.0%與54.2%。

此外，第三季存款與放款亦迅速成長，季底總存款較去年同期成長20.0%，總放款較去年同期成長16.0%，皆出現雙位數的大幅成長。

永豐金證券前三季累計稅後盈餘14.0億元，較去年同期大幅成長141.7%，獲利創下10年來的同期新高。永豐金證券總經理江偉源表示，第三季複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達12.9億元，較上季成長11.9%。永豐金證券今年在財管信託業務，再繼續出現爆發性成長，以35.4億元的增加規模，在開辦財管信託業務的11家券商中，拿下今年前三季的成長王。