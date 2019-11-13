勞動部結盟93家醫院提供職災診治　每年可服務2萬人次

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部為保障罹患職業傷病勞工權益，在全國各地委託各大醫療機構開設職業傷病防治中心，迄今已成立10家職業傷病防治中心，並連結83家職業傷病診治網絡醫院，就近提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務。統計近3年，每年門診服務量可達2萬多人次。

根據勞動部統計，近3年各職業傷病防治中心及診治網絡服務，已提供門診服務量6萬5550人次、傷病諮詢服務2萬7832人次、協助復工3,289人次及轉介服務2,887人次，目前每周約可提供職業傷病門診250診次、每年門診服務量可達2萬多人次。

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勞動部表示，勞工可運用政府所提供相關的職災勞工服務與資源，以利重返工作場所。而雇主除應依職業安全衛生法相關規定，做好職災預防工作外，若勞工遭遇職業災害於醫療終止後，亦應依職業災害勞工保護法第27條規定，按其健康狀態及能力，安置適當的工作，並提供其從事工作必要的輔助設施，還可向該部申請相關補助。

一名28歲擔任公園路燈管理員的廖先生，工作常須攀爬階梯等動作，在一次下班途中遭計程車擦撞，造成左大腿股骨粉碎性骨折，經手術治療後，廖君對能否恢復原工作相當擔憂，於是由服務單位的主管陪同至鄰近職業傷病防治中心(臺北榮總職業醫學科)尋求協助，經專業團隊進行復工評估，轉介至工作強化中心依其職務所需的生理功能予以加強訓練，協助儘速重返工作崗位。

最後，勞動部提醒勞工朋友，如懷疑自身所患疾病與職業因素相關，或不幸發生職災有復工協助需求，可就近至各區職業傷病防治中心或網絡醫院，由專業人員給予適時協助，相關聯絡資訊可至職業傷病管理服務中心網站查詢。