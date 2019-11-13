英國女王也是「凱特王妃粉」！　作家曝像鄰家女孩：她比去年更開心

▲ 2019年11月10日，英國女王和凱特王妃出席倫敦舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）之前被爆出，與女王伊莉莎白二世之間「沒有親密關係」。但一名知情人士近日透露，凱特王妃近期兼顧忙碌家庭生活和皇室之間的完美表現，已經漸漸獲得女王的青睞，甚至讓她化身為「粉絲」。值得一提的是，凱特在5月舉行和威廉王子的8周年結婚紀念日上，剛從女王手上拿到最高榮譽的維多利亞十字勳章（The Victoria Cross）。

根據Express報導，皇室內部的消息人士表示，「女王現在是一名粉絲，凱特堅不可摧」，凱特使用的口頭禪，非常像是女王保持冷靜以及為人處事上的方式，此外，凱特王妃親民的形象，也幫助皇室看起來更加正一般，而且與人親近。

▲ 凱特王妃與威廉王子的戀情於2003年曝光，並在2011年結婚，至今已經過了8年。（圖／達志影像）

目前，凱特和威廉王子育有3子，分別是喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子，平常她會帶孩子上街購物、接送上下學，或是為全家人下廚做菜，個性相當樸實，「鄰家女孩」的性格也深受大眾喜愛。她的傳記作家約瑟夫（Claudia Joseph）表示，「她非常像是鄰家女孩，從全身打扮到婚姻上與人之間的舉止互動。」

約瑟夫說，「今年看起來就像是凱特的一年。她看起來非常開心，而且掌控一切，身上多了一股新的自信。我覺得她比一年前還要高興許多，有3個可愛的孩子外，辛勤工作也獲得女王的嘉獎，而且不只是在皇室內，甚至深受全世界的人們喜愛。」

據悉，凱特現階段只想把重心放在孩子們身上，並盡可能過著正常生活，她除了帶小孩上下學之外，還會特地抽出時間認識其他學生的父母，經常和他們一起在酒吧喝酒聊天。

今年5月，凱特王妃嫁進皇室8年來，終於獲得女王授予最高級別的榮譽勳章，自從她與威廉王子的戀情於2003年曝光後，便不斷接受到外界的壓力，甚至受到部分媒體騷擾，所幸兩人順利在2011年4月結婚，她也在為皇室付出長達數十年之後，成功獲得女王青睞，和藹可親的形象也深受外界喜愛。

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