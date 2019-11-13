「多人施壓」要求2020競選打敗川普　希拉蕊：永遠別說不可能

▲前美國國務卿希拉蕊談到很多人希望她競選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）12日表示，許多人都在給她壓力，要求她考慮競選2020總統大位，這種可能性並非完全沒有，但現階段並無與總統川普競爭的打算。她並未說明誰在施壓，敦促她尋求第3次參選。

72歲的希拉蕊接受BBC採訪時表示，她承受巨大壓力，有人想要她在明年選舉中挑戰現任總統川普，這並不是完全沒有希望，「永遠別說不可能（Never say never）。」事實上，她一直在思考，如果2016年曾擊敗川普，她會成為怎樣的總統。

希拉蕊說，她總想著如果自己擔任總統會如何，「若能做到，無論下次是誰獲勝，都將面臨艱鉅任務，那就是試圖修復所有破損的事物。」被問及是否會在最後一刻宣布競選時，她回答，「我說過，永遠不要說不可能。」

"Never, never, never say never" @HillaryClinton refuses to rule out running again to be President of the USA



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希拉蕊表示，她面臨巨大壓力，很多人要求她考慮此事，「但這個階段，我坐在工作室裡和你交談時，這絕對不在我的計畫中。」此次在倫敦受訪，她正宣傳與女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）共同撰寫的書籍。

此前17位民主黨人已在爭奪到底誰能在明年代表該黨，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）日前又提交報名資料。此外，與前總統歐巴馬（Barack Obama）交好的前麻州州長派屈克（Deval Patrick）也傳出有意競選。

最新民調顯示，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、前副總統拜登（Joe Biden）是目前最被看好的「領頭羊」，佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）也頗受到歡迎，其他爭取提名的民主黨人在華府之外則相對不知名。