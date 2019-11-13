14歲少年娶21歲正妹！親友祝福...4000網友卻戰翻：他還只是孩子

▲ 14歲少年看起來仍有點稚氣，小小年紀娶妻引起網友關注。（圖／翻攝自MãĸÕññ臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

雙11剛過，許多單身者都想早日脫單，卻遲遲找不到理想對象，不過柬埔寨有一名年僅14歲的少年，不但早早脫單了還迎娶21歲的「姊姊」當作人生另一伴。婚禮曝光後，引起許多網友熱議，雖然有不少人笑稱是「天生人生勝利組」，但也有不少人質疑婚禮背後原因。

據柬埔寨《Cambo Post》網站報導，近日當地網路一則婚禮貼文引發網友熱議。一名網友「Mãĸ Õřñ」9日晚間在臉書PO文表示，「2019年11月9日，今天對姪子和新娘而言是一個特殊的日子，新娘21歲、新郎14歲，但只要2人都寬容地對待彼此，相信一定可以走得長遠。」她表示，因婚禮舉辦的地點太遠，她只好以遠距離祝福，貼文中並附上婚禮照，以及一張生活合照，其中可見新郎仍有點稚氣。

▼ 新娘婚禮照。（圖／翻攝自MãĸÕññ臉書）

▼ 少年和妻子的生活照。（圖／翻攝自MãĸÕññ臉書）

貼文曝光後，至今已經吸引1200多人按讚，多達4170多次的分享，不少網友祝福2人可以白頭偕老，不必擔心他人眼光，但因為柬埔寨法定適婚年齡為18歲，許多人質疑婚姻背後藏不單純的原因，也有人認為少年可能是這次的受害者，「還只是一個孩子」、「根本不同世代」、「小小年紀就要經歷婚姻地獄了」、「男孩心裡可能在淌血」、「還沒出去逍遙就先被綁住了。」

不過，有不少網友持不同意見，羨慕新郎小小年紀即有穩定的另一半，「天生人生勝利組」、「我活這麼大到底在幹嘛」、「竟然輸給一個14歲小子」、「別以為我很羨慕」、「愛情穩了，可以開始拚事業了。」