撕破長袍硬上13歲唱詩班男孩！樞機主教性侵案「最終上訴」獲准

▲梵諦岡前任財務總管、澳洲樞機主教派爾（George Pell）被指控性侵13歲男孩。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

梵諦岡前任財務總管、澳洲樞機主教派爾（George Pell）被指控性侵2名13歲唱詩班男孩，5項性侵罪名成立，被宣判6年有期徒刑，但始終不願認罪。澳洲高等法院13日宣布同意上訴，預計明年3月舉行聽證會。據了解，這是此案最後一次推翻判決的機會。

澳洲高等法院13日宣布，同意派爾性侵案能夠進行最後一次上訴，聽證會預計明年3月舉行，由國內7名最資深的法官組成審判小組。據了解，這一名樞機主教目前已在墨爾本評估監獄（Melbourne Assessment Prison）服刑數個月，直到法律團隊提交文件以前，將會繼續待在獄中。

CNN報導，派爾的性侵醜聞引發國際譁然，各界紛紛呼籲解除職務，但梵諦岡表示，要等待最終法律上訴結果出爐，才會考慮如何處置。據了解，梵諦岡尚未針對最新的裁決做出回應。

▲派爾（George Pell）堅稱無罪，最終上訴機會也獲法院同意。（圖／路透）



78歲的派爾曾是教宗方濟各（Pope Francis）貼身顧問，1990年代中期涉嫌於墨爾本大教堂性侵唱詩班男孩，去年12月被裁定5項性侵罪名成立，是目前捲入兒童性犯罪、位階最高的梵諦岡官員。他的法律團隊宣稱，證詞主要來自現年三十多歲的其中一名受害者，陪審團的決定不應光依憑證據產生的合理懷疑。

綜合外媒報導，一名前唱詩班成員2015年出庭作證，13歲時與好友在彌撒結束後，偷溜到聖器室（Sacristy）喝酒，卻被派爾發現，對方直說「你們有麻煩了」，輪流扯開他們的長袍，強迫發生性關係。受害者表示，另一名男孩幾年以後死於用藥過量，他參加喪禮後，決定站出來揭發主教的惡行。

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