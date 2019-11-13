鉗子夾肉、淋滾水！狠心父母把5歲兒「關進貓籠」爆打虐死：他很調皮

▲新加坡一名5歲男童被親生父母痛打、淋熱水虐死。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）



記者吳美依／綜合外電報導

新加坡一名5歲小男孩時常被親生父母痛打，拿鉗子夾傷大腿、臀部，甚至被關進貓籠、淋上滾燙熱水，在種種虐待之下不幸死亡。27歲的爸媽里茲安（Ridzuan Mega Abdul Rahman）與阿茲琳（Azlin Arujunah）辯稱，是因為小孩「調皮」，才會痛下毒手懲罰，他們被指控謀殺，如今可能面臨死刑。

小男孩2016年10月22日被送醫，身上有大面積的燒燙傷，臉部多處割傷、鼻子骨折，醫師見狀起了疑心，報警之後才讓案件曝光。據了解，父母宣稱他在玩熱水壺，卻不小心被砸到，急救14小時以後仍宣告不治。

兒童加護病房高級顧問盧兆豐（Loh Tsee Foong，音譯）醫師表示，一看見男孩的傷勢，就覺得「非常可疑」。他出庭時指出，孩子脫水、貧血、急性腎衰竭，背部與小腿疑似被大量滾燙熱水澆淋，最後死於頭部重創，以及身上超過75％面積的2至3度灼傷。

▲據了解，男童曾被送到寄養家庭，回到親生父母身邊，卻被虐待死亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）



檢察官譚文賢（Tan Wen Hsien，音譯）等人指出，男孩2011年曾被送到寄養家庭，2015年又回到父母身邊，與兄弟姐妹同住，1年後卻開始受到「各種方式的心理折磨」，即使只是犯下輕微過錯，都會被拳頭或掃把痛打，遭到鉗子夾肉。他曾因打破玻璃罐、偷吃奶粉，被父親拿加熱的湯匙猛燙手心，也曾因頂嘴被爸爸用熱水潑灑。

綜合《海峽時報》、《太陽報》報導，阿茲琳想要幫兒子洗澡卻被頂嘴、拒絕，於是里茲安把男童關進貓籠，淋熱水「處罰」，此時孩子卻往前倒下，沒有任何反應。他們非常擔心惹禍上身，因此等到6小時以後才呼叫救護車。

根據了解，這一對夫妻接受精神鑑定，被判斷無異常，12日出庭時被指控謀殺，如果被裁定有罪，可能面臨死刑、無期徒刑與鞭刑。全案仍在審判當中。

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