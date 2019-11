美應把台灣列入軍事規劃重點　美議員：避免兩岸議題成「既定事實」

▲美國共和黨參議員霍利(Josh Hawley)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

多次公開聲援香港的美國共和黨參議員霍利(Josh Hawley)指出,中國意圖成為地區霸權,而台灣就是一個重要「熱點」,美國必須盡速和其他盟友合作,將台灣列入軍事規畫重點,防止北京當局在台灣議題上成為「既定事實」。霍利認為,美方必須清楚表明,有能力阻止這種狀況發生,「中國的最終目標是改變國際體系的權力平衡。」

《美國之聲》報導指出,霍利12日在新美國安全中心(CNAS)針對外交政策發言時指出,近日在香港發生的抗爭事件是警訊,「中國試圖改變地區的權力平衡,我們(美方)應對此採取行動。」霍利表示,台灣就位在衝突的熱點上,美國應該把台灣放入軍事規劃的重點,防止北京當局在台灣議題上成為「既定事實」(fait accompli)。

霍利同時指出,這樣的防禦鍊無法單靠美國,必須仰賴同盟國和其他夥伴,「必須讓北京當局明白,若是攻擊台灣,會面臨美國和其同盟夥伴組成的防禦網。」而美國現在的主要任務,就是完善美國在亞太印地區的同盟關係。

美國海軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」(USS Chancellorsville)於12日依照國際法,例行性經過台灣海峽,這也是美國海軍軍艦今年第9次穿越台海。美國第7艦隊發言人莫穆森(Cmdr. Reann Mommsen)指出,這展示了美國對印太自由開放的承諾。

As #HongKong erupts in violence, I went to @CNASdc to talk about need for new departure in our foreign policy. We must end forever wars & put needs of our workers & middle class first. That means standing up to #China & resisting their new imperialism pic.twitter.com/4GrooMlWsP