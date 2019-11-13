「冷氣機」從8樓掉落…砸中嬰兒車內2歲女童亡　一旁母親毫髮無傷

▲冷氣從8樓掉落掉落砸死女童。（圖／翻攝自推特／@NEWS1130）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大多倫多一處社區11日發生冷氣掉落意外。當時一台冷氣機突然從8樓窗戶掉落，不偏不倚砸中一台嬰兒車，導致車內的2歲女童傷重身亡，一旁推車的母親則毫髮無傷。目前警方正在進行調查，並呼籲民眾必須依照安全規定安裝空調設備，以免發生類似憾事。

綜合外媒報導，意外發生在多倫多（Toronto ）羅倫斯大道東（Lawrence Avenue East）附近一處社區大樓，當時一名母親正用嬰兒車推著年僅2歲的女兒經過大樓外，沒想到突然有一台冷氣機從8樓陽台掉落，就這麼剛好砸在嬰兒車上。附近居民格羅（Marta Gero）說，「我到現在腦海中都還是那位母親的尖叫聲。」醫護人員抵達後，緊急將女童送往醫院，但仍因傷勢過重宣告不治，推車的母親則毫髮無傷。

A toddler was being pushed in a stroller by her mother on Monday when an air conditioning unit fell from the window of a community housing building and landed on the child https://t.co/OvL6sm9dXJ — CNN International (@cnni) November 13, 2019

負責該社區管理的多倫多社區公屋（Toronto Community Housing）也發出聲明，向家屬表達哀悼之意，同時提醒住戶須依照規定裝置空調設備，「必須依照安全標準安裝，並盡可能裝在陽台上，否則這對居民來說是個嚴重的安全隱憂。」當地警方正在進行全面調查，並排除謀殺的刑事犯罪可能。

A toddler who was struck by an air conditioning unit that fell from a building in Scarborough on Monday has died in hospital, police confirm.https://t.co/xyHB9gWi8W — CTV Toronto (@CTVToronto) November 12, 2019

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