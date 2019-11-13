日本14歲國中生割喉小六女童　落網認了「我打算殺死她」

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記者黃翊婷／綜合報導

日本青森縣八戶市一名就讀小學六年級的女童，12日下午4時40分放學回家途中遭人持刀割喉，傷口長達10公分，幸好送醫治療後已經沒有大礙。青森警方循線追查，很快就逮到涉案的14歲國中少年，他坦承當下的確有意想要殺死女童，至於詳細的犯案過程以及動機，目前仍在調查當中。

根據《朝日新聞》、《產經新聞》報導，受害女童當天下課後獨自一人返家，走到一半突然被人從後方架住，接著脖子就被用刀劃了一痕，歹徒行凶後立即逃走，她嚇了一大跳，趕緊忍痛跑回家求救，幸好傷口雖然長達10公分，但並不深，送醫治療後已經沒有大礙。

▲少年坦承當下打算殺死女童。（示意圖／CFP，與本案當事人無關，下同）

這起女童割喉事件一度引起當地居民恐慌，就在大家猜想凶手到底是什麼樣的凶神惡煞時，青森警方13日宣布抓到割喉嫌犯，是當地一名14歲的國中生。涉案國中生坦言，當下自己的確是起了殺人的念頭，而且打算殺死女童。

警方事後也在少年家中找到做案用的美工刀，至於詳細的犯案過程以及動機，目前則還在調查中，全案將朝殺人未遂罪方向偵辦。

由於這起事件的受害者和加害者年紀都還很小，消息一傳開隨即在網路上掀起日本網友熱議，「最近奇怪的人也太多了吧」、「這個社會生病了啊」、「太恐怖了」、「少年的雙親怎麼沒有發現兒子的行為怪異？如果可以早點發現，說不定就不會發生這樣的事情了」。

▼受害女童經過治療已經脫離險境。