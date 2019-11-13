香港中文大學衝突　民進黨深夜聲明：北京政府應遵守承諾

▲民進黨深夜發表聲明，譴責港警攻入香港中文大學的行為。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

香港中文大學示威者與防暴警察爆發嚴重衝突，校園遭警察攻入，民進黨12日深夜聲明強烈譴責港警暴行，表示香港政府放任警察傷害人民身體，已是人神共憤，天理難容，並呼籲國際各國聲援香港，讓港民可享有高度自治權，以及和平集會結社與言論自由等基本人權。

民進黨指出，做為亞洲民主政黨，該黨嚴正譴責國家以任何形式的暴力攻擊對付手無寸鐵的人民，並認為香港政府已經失去保護人民集會安全、保障基本人權的能力，對於現在香港情勢發展感到極度憤怒與痛心，認為這是亞洲區域的恥辱，也證明「一國兩制」已讓香港法治掃地，成為一個警察城市。

美國國務院先前曾發表聲明，希望北京政府遵守1984年《中英聯合聲明》，其中包括港民可享有高度自治權，以及和平集會結社與言論自由等基本人權；民進黨呼籲世界各國共同聲援香港，要求中共當局信守聯合聲明中的承諾。

此外，民進黨也向國內各政黨及台灣人民喊話表示，今日的民主體制及自由空氣得之不易，70年來同樣有前仆後繼的年輕人投入追求民主自由的行列，建立今天的體制；民進黨表示，正因曾歷經像香港一樣的流血衝突，我們無法坐視香港人民今天所承受的苦難，呼籲全台灣凝視香港、聲援香港，別讓香港人民孤單。

延伸閱讀

「太陽花國賠太離譜」退警欲佔政院爆衝突送醫 谷辣斯：尊重意見表達

香港警察槍擊示威者 蔡英文：對人民開槍只會惡化問題

網路販售芒果乾 Z9酸民進黨：捐1450就有一包