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寒舍線上旅展加碼延長至30日　總銷售額目標上看1億6000萬元

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▲寒舍集團宣佈線上旅展將加碼延長至本月底，旗下四館推出30款獨家優惠商品，旅展總銷售額目標上看1億6000萬元。（圖／寒舍提供）

▲寒舍集團宣佈線上旅展將加碼延長至本月底，旗下四館推出30款獨家優惠商品，旅展總銷售額目標上看1億6000萬元。（圖／寒舍提供）

記者林淑慧／台北報導

2019台北國際旅展11日劃下句點，沒搶到優惠的民眾快點看過來！寒舍集團宣佈線上旅展將加碼延長至本月底，旗下四館推出30款獨家優惠商品，餐券下殺57折、住宿券27折起，旅展總銷售額目標上看1億6000萬元。

觀察今年旅展表現，飯店業者表示，今年有國旅獎勵政策帶動旅遊風氣，加上近期股市改寫29年多來高點新紀錄，也讓消費景氣出現增溫，在各家業者祭出超值優惠下，成功吸引精打細算的消費者出籠，帶動旅展餐券、住宿券買氣。

請繼續往下閱讀...

今年旅展優惠幅度大，帶動買氣旺盛，晶華酒店集團旅展業績衝破1.5億元；另外，六福集團也決定將線上旅展延長至15日，旅展總業績目標將達4,200萬元，年增二成，超越目標業績。

寒舍集團今年由台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店聯袂參展，以九個結帳櫃檯優化現場購票程序，讓民眾以最輕鬆快速的方式購得優惠商品，榮獲2019年台北國際旅展「最佳人氣獎」之殊榮。

依據寒舍集團內部統計，線上旅展截至11日午夜11:59為止，旗下四館整體檔期創下1億4000萬亮眼成績；為了嘉惠消費者，集團決定延長線上旅展銷售期間至11月30日，總計為期一個半月，線上旅展及ITF現場旅展總銷售額目標為1億6000萬元。

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