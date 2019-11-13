韓國瑜陣營開黃腔、造謠小學教肛交　民進黨震怒：史上最變態總統參選人

▲韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜、太太李佳芬被民進黨批評，選舉期間開黃腔、造謠，「教壞囝仔大小」，掀起泛綠陣營的不滿。總統蔡英文12日受訪時，罕見重砲回擊，以「低俗」來形容；而立委劉世芳也舉行記者會，痛批言論歧視女性，「是史上最變態總統參選人」！

由於韓國瑜先前在接受訪問時，形容「蔡賴配如同武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」。劉世芳認為，這是歧視女性，身為總統參選人說這樣的話是失格。

另外，李佳芬也指稱學校裡面的教育，「小三教肛交、小六教性高潮」，但隨即被教育部拿教科書打臉。劉世芳則質疑，這些教材難道是韓國瑜夫妻經營的維多利亞學校所教？

至於謝龍介在韓國瑜的後援會成立大會上，用諧音污衊女性，影射蔡英文為「應召女」。高雄市議員康裕成則批評，希望韓國瑜及其團隊發言尊重性別平等，不要再污衊女性。

劉世芳則提出三大訴求，「史上最變態總統參選人韓國瑜、最辛苦的副手參選人張善政出來善後、最資深國民黨女性立委黃昭順出來表態」。

對於上述韓國瑜陣營的相關言論，蔡英文罕見重砲回擊，以「低俗」來形容，並批評這些比喻不當，且是顯而易見的不當，民進黨是團結的，內部雖然有競爭，但對外是團結的，「我們有一樣的理想，一樣的理念」。

有關李佳芬指學校教學生肛交等內容，韓國瑜競選辦公室回應，去年高雄市某國小教師在課堂中教授同性的事，事件引發家長不滿還到警察局備案；盼學校教授未滿法定年齡孩子，不要有牴觸法律的概念及內容。

▲韓國瑜夫人李佳芬。（圖／記者吳奕靖攝）

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