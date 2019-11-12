中鋼子公司中鴻「扁鋼胚供料無虞」　新董座劉敏雄：明年春燕歸來

▲中鴻今（12）日舉行法說會，新董座劉敏雄（左二）表示，明年扁鋼胚將供料無虞，力拚今年全年營運獲利，迎接明年春燕歸來。

記者林淑慧／台北報導

中鋼集團旗下子公司中鴻今（12）日舉行法說會，新董座劉敏雄表示，面對全球鋼鐵產業蕭條的大環境，坦言今年已辛苦一整年，預期明年第一季將是谷底，並喊出明年扁鋼胚供料無虞，力拚今年全年營運獲利，迎接明年春燕歸來。

中鴻是中鋼集團旗下子公司，主要生產熱冷軋、鍍鋅鋼捲、鋼管等，劉敏雄接任董事長月餘，親自領軍上陣參與集團法說會，亮出扁鋼胚供料無虞、優化客戶服務關係以及經營績效維持穩定等三箭，以期帶領中鴻走出谷底。

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▲劉敏雄接任中鴻董事長月餘，親自領軍上陣參與集團法說會，亮出扁鋼胚供料無虞、優化客戶服務關係以及經營績效維持穩定等三箭。（圖／記者林淑慧攝）

「明年第一季將是產業最谷底，第一季末、第二季初可望回升，希望（產業）春天可以趕快到來。」劉敏雄說，目前原料仍處於高檔，美國鋼鐵業者近期二次提價，預估明年過完年產業趨勢可望向上，中鴻將加強鋼管品項，同時發展美國以外市場。

另外，中鴻與日本和歌山高爐取得120萬公噸扁鋼胚的年約，預計明年三月到期，劉敏雄說，由於日方政策改變，明年和歌山供應扁鋼胚會減量，除將請中鋼調度胚料支應外，也將從河靜鋼胚與外購胚料充實料源，預估明年扁鋼胚供料無虞。

展望後市，中美貿易戰造成全球鋼鐵業不景氣，劉敏雄指出，大陸市場首當其衝，為減少衝擊，於是加強推廣各省市基礎建設，放任建築用鋼大量生產，導致大陸單日平均鋼鐵產量維持在高峰，供給過剩壓力沈重。

另外，中美貿易戰持續延燒，也讓德國、印度、巴西、俄羅斯以及大陸等汽車、工具機需求衰退，資本家不敢再投資擴廠，降低對鋼鐵需求，鋼價一蹶不振，期待中美貿易戰能有較圓滿的解決方案。