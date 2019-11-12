　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中鋼子公司中鴻「扁鋼胚供料無虞」　新董座劉敏雄：明年春燕歸來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中鴻今（12）日舉行法說會，新董座劉敏雄（左二）表示，明年扁鋼胚將供料無虞，力拚今年全年營運獲利，迎接明年春燕歸來。

▲中鴻今（12）日舉行法說會，新董座劉敏雄（左二）表示，明年扁鋼胚將供料無虞，力拚今年全年營運獲利，迎接明年春燕歸來。

記者林淑慧／台北報導

中鋼集團旗下子公司中鴻今（12）日舉行法說會，新董座劉敏雄表示，面對全球鋼鐵產業蕭條的大環境，坦言今年已辛苦一整年，預期明年第一季將是谷底，並喊出明年扁鋼胚供料無虞，力拚今年全年營運獲利，迎接明年春燕歸來。

中鴻是中鋼集團旗下子公司，主要生產熱冷軋、鍍鋅鋼捲、鋼管等，劉敏雄接任董事長月餘，親自領軍上陣參與集團法說會，亮出扁鋼胚供料無虞、優化客戶服務關係以及經營績效維持穩定等三箭，以期帶領中鴻走出谷底。

請繼續往下閱讀...

▲劉敏雄接任中鴻董事長月餘，親自領軍上陣參與集團法說會，亮出扁鋼胚供料無虞、優化客戶服務關係以及經營績效維持穩定等三箭。（圖／記者林淑慧攝）

▲劉敏雄接任中鴻董事長月餘，親自領軍上陣參與集團法說會，亮出扁鋼胚供料無虞、優化客戶服務關係以及經營績效維持穩定等三箭。（圖／記者林淑慧攝）

「明年第一季將是產業最谷底，第一季末、第二季初可望回升，希望（產業）春天可以趕快到來。」劉敏雄說，目前原料仍處於高檔，美國鋼鐵業者近期二次提價，預估明年過完年產業趨勢可望向上，中鴻將加強鋼管品項，同時發展美國以外市場。

另外，中鴻與日本和歌山高爐取得120萬公噸扁鋼胚的年約，預計明年三月到期，劉敏雄說，由於日方政策改變，明年和歌山供應扁鋼胚會減量，除將請中鋼調度胚料支應外，也將從河靜鋼胚與外購胚料充實料源，預估明年扁鋼胚供料無虞。

展望後市，中美貿易戰造成全球鋼鐵業不景氣，劉敏雄指出，大陸市場首當其衝，為減少衝擊，於是加強推廣各省市基礎建設，放任建築用鋼大量生產，導致大陸單日平均鋼鐵產量維持在高峰，供給過剩壓力沈重。

另外，中美貿易戰持續延燒，也讓德國、印度、巴西、俄羅斯以及大陸等汽車、工具機需求衰退，資本家不敢再投資擴廠，降低對鋼鐵需求，鋼價一蹶不振，期待中美貿易戰能有較圓滿的解決方案。

ET快訊
12強／張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄
完封韓國好爽！辜仲諒霸氣加碼「每人10萬獎金」
蔡英文PO張奕帥照「謝謝台灣英雄」　9萬網狂讚
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

健身風氣帶動即食雞胸肉熱銷　台灣卜蜂前三季每股賺3.51元

中油攜手中信搶攻行動支付　「中油Pay」掃碼付款享雙重回饋

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

晶華旅展銷售破1.5億元　六福祭晚鳥優惠業績估成長二成

長榮航搶攻高端客添利器　攜手Ferragamo打造全新過夜包周五亮相

六福村萬聖節「搞鬼」20萬人次入園　挹注集團十月營收雙位數成長

百貨力抗電商雙11　SOGO社群圈粉、新光祭雙11限定優惠搶市

變身小特務萌翻世界！Club Med攜手迪士尼搶攻農曆春節出遊商機

米其林星級名廚醬汁加持　晶華推熟食禮籃搶攻感恩節商機

油價「漲」聲再起假日衝一波！專家預估下周九五油價站上28元

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

聾啞童出生首次聽見父母聲音 她感動緊咬雙手...淚水秒潰堤

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

寒舍線上旅展加碼延長至30日　總銷售額目標上看1億6000萬元

中鋼子公司中鴻「扁鋼胚供料無虞」　新董座劉敏雄：明年春燕歸來

國巨陳泰銘：謹慎看待中美貿易　第4季比預期好

酒香年菜來囉！台酒挑戰銷售金額1.1億元　年增25%

國巨併基美後...營收double、獲利增9成、躋身全球前三強

統一發票500元雲端專屬獎獎金　可直接抵信用卡費

國光生技啟動南向再下一城　四價流感疫苗獲泰國藥證

網路當行！海關專案小組查金流　消滅高價低報、化整為零包裹

台積電通過第3季配息2.5元　今年前三季共配7元

鋼構穩握明年八成訂單　董事長：台商回流與風電將創更多機會

寒舍線上旅展加碼延長至30日　總銷售額目標上看1億6000萬元

12強／張奕為台灣也為自己未來打拚　證明投球有續航力

野生周杰倫、蕭敬騰現身球場！仔細一看還有「大咖球星」網跪了：夢幻組合

李在旭的眼神太撩人！從《WWW》到《意外發現的一天》走出自己的實力花路

12強／感謝台灣球迷飛日本看球　王勝偉：鼓勵都有收到

12強／全隊都想打敗臭屁韓國 　洪總：大比分完封很意外

千億豪門夢碎！　剛力彩芽分手炫富社長…熱戀期搭私人飛機、同框周杰倫夫婦

海碩盃／楊亞依技壓葛藍喬安娜　巴波斯保持台灣出賽全勝

球迷神預測「韓國輸7分」運彩爽賺18倍彩金　網惋惜：早知道下100萬

12強／張奕技壓韓職明星　陳冠宇直呼是神

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

財經熱門新聞

國巨併基美後　躋身全球前三強

一切靠自己！單身族必學3大理財術

500元雲端專屬獎　可直接抵卡費

國巨陳泰銘：謹慎看待中美貿易

中鋼子公司中鴻「扁鋼胚供料無虞」　新董座劉敏雄：明年春燕歸來

酒香年菜來囉　台酒挑戰銷售1.1億元

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

徐旭東談遠傳5G計畫

競標5G面試登場！中華電被問到「499之亂」...預估2020年7月開台

台積電通過第3季配息2.5元

鋼構穩握明年八成訂單　董事長：台商回流與風電將創更多機會

國光生技啟動南向再下一城　四價流感疫苗獲泰國藥證

澳幣匯價創1個月新低　中美協議前景不明壓抑澳幣需求

大聯大要收購文曄三成股權

更多熱門

相關新聞

鋼構穩握明年八成訂單　董事長：台商回流與風電將創更多機會

鋼構穩握明年八成訂單　董事長：台商回流與風電將創更多機會

中鋼結構（鋼構）今（12）日舉行法說會，鋼構董事長陳天民表示，明年台商回流以及風電正式展開部屬這兩大利多，將能給予鋼構業更多機會，且降低削價競爭衝擊。

川普發表經濟演說　投資者超樂觀

川普發表經濟演說　投資者超樂觀

健身風氣帶動即食雞胸肉熱銷　台灣卜蜂前三季每股賺3.51元

健身風氣帶動即食雞胸肉熱銷　台灣卜蜂前三季每股賺3.51元

世界經濟進入日式衰退　朱民示警

世界經濟進入日式衰退　朱民示警

天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄

天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄

關鍵字：

中美貿易戰中鋼中鴻

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

韓國輸好爽！辜仲諒加碼每人10萬

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

韓0比7慘敗台　韓媒：千葉慘事

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

中華隊完封韓國　徐展元激動爆哭

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

張奕6.2局無失分　中華7比0完封韓國

從澳洲回台！她失業半年...哥瞬間氣炸

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

「燒久姬」腺病毒11月有一波流行

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面