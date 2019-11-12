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酒香年菜來囉！台酒挑戰銷售金額1.1億元　年增25%

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▲▼台酒,年菜,酒香年菜。（圖／台酒提供）

▲台酒董事長丁彥哲（右）。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

年關將近，台酒今年再度推出酒香年菜，要抓住消費者的心。今年有紹興酸菜白肉鍋、花雕醉雞等12款全新商品，還有「啤酒、羅勒風味紅麴香腸」等新口味，讓民眾嘗鮮，台酒表示，預期今年的銷售金額上看1.1億元，成長率25%。

台酒每年運用自家為人熟知的紹興酒、花雕酒、紅露酒、高粱酒等酒款，其中花雕系列年菜更是以窖藏18年以上的陳年花雕酒入菜，今年共計將販售29道年菜料理，三組超值團圓套餐。

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不僅保留人氣商品紹興／高粱紅麴香腸、紅麴豬腳、何首烏人參雞、紹興小山羊羊肉爐等昂年熱賣品項，今年更推出啤酒、羅勒風味紅麴香腸、紹興酸菜白肉鍋、花雕醉蝦、紹興轎篙筍蹄膀、紹興古早味米糕、紹興傳統蘿蔔糕、台酒嚴選海味街系列等共12項新商品。

其中運用經典台啤與金牌台灣啤酒研發全新「啤酒風味」的紅麴香腸，讓烙印在台灣人心中最經典的台灣啤酒也能美味入菜，讓經典更經典。

此外為了迎合消費者西式料理風味的需求，也開發了羅勒風味紅麴香腸的創意料理，以純釀湯頭酒取代味精並添加紅麴，透過西式料理常用的羅勒展現出台酒追求多元創新的突破，台酒推出的年菜不只是傳統的一成不變，更能兼顧到不同消費族群的喜好。

台酒的酒香年菜更是民國100年開始努力的新方向。去年春節年菜成功獲得近億元的銷售佳績，今年台酒更是蓄勢待發，積極推出多道美味的新菜色，並推出早鳥預購優惠刺激買氣，預期將可創造25%的成長，上看1.1億元的銷售成績！

台酒年菜今年也推出了適合6到8人享用的「台酒經典團圓餐」與「台酒富貴團圓餐」，以及適合4到5人的「台酒嚴選團圓餐」，共有三組超值團圓套餐，讓消費者有多樣的選擇吃得又划算。

台酒表示，自11月12日至11月28日止，限時限量的早鳥優惠預購活動，最大優惠折扣79折起，精打細算的消費者趕快趁早搶購。

▼台酒鼠年的酒香年菜。（圖／台酒提供）

▲▼台酒,年菜,酒香年菜。（圖／台酒提供）

▲▼台酒,年菜,酒香年菜。（圖／台酒提供）

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